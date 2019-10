EU-commissaris wil snel een oplossing voor IS-kinderen

EU-commissaris Julian King (veiligheid) verwelkomende woensdag het besluit van sommige lidstation om IS-kinderen terug te halen. In Syrië en Irak verblijven namelijk ongeveer 1400 IS-kinderen van wie minstens één ouder EU-burger is. „Dat is een probleem dat snel moet worden aangepakt", zei de EU-commissaris.

Onder andere Nederland, Frankrijk en België hebben een aantal kinderen laten terugkomen, vooral wezen. King wees erop dat repatriëring -oftewel het terugkeren naar het vaderland- een bevoegdheid van lidstaten is. Wel kan de EU behulpzaam zijn.

Volgens de EU-commissaris zit bijna de helft van de 1400 veelal jonge kinderen momenteel in detentie. Inlichtingendienst AIVD meldt dat er nog 90 kinderen met een Nederlandse link verblijven in Syrisch-Koerdische kampen of detentie. De Nederlandse regering wil geen moeders en kinderen van IS-strijders uit Syrië halen omdat dat te gevaarlijk zou zijn.

Nog niet opgelost

Wat betreft de risico’s van IS-strijders is de EU volgens King beter toegerust dan een paar jaar terug. „Maar we hebben het probleem niet opgelost." In Europa zitten volgens hem zo’n 1200 mensen in de gevangenis voor terroristische activiteiten. Nog eens twee keer zoveel andere gedetineerden zijn naar schatting geradicaliseerd in gevangenschap.

„We blijven extreem waakzaam", aldus EU-commissaris Dimitris Avramopoulos (Binnenlandse Zaken), verwijzend naar recente aanvallen uit extreem-rechtse en jihadistische hoek.