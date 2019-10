Conservatieve partij wint verkiezingen Polen

Archeologie is overal en zeker in Rijksmuseum van Oudheden, waar archeoloog Jasmijn haar eerste (en beste tot nu toe) vondst verklapt. Een prehistorische drol, ,,leek net een Brosje!”

Bezoekers verzamelen zich op zaterdagochtend in Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, waar in het kader van de Nationale Archeologiedagen een gratis rondleiding is. ,,Ik hoop dat het de archeologie nog meer pep geeft”, vertelt rondleider slash archeoloog Jasmijn Nobelen over deze dagen waarop door heel Nederland allerlei archeologische activiteiten worden georganiseerd. Ze is hier bij het museum publiekdienst medewerker, gaat regelmatig het veld in als archeoloog en studeert ook nog voor leerkracht aardrijkskunde. Haar allereerste opgraving ooit was meteen een memorabele. Sterker nog: wat ze daar in Oegstgeest opgroef, is nog altijd haar beste vondst ooit. ,,Een menselijke drol. Het zag eruit als een doormidden gebroken Brosje.” Haar ogen stralen er nog van vanachter haar hippe brilmontuur. ,,Je eerste vondst blijft je altijd bij, en het was meteen een hele goeie, die drol. Daaruit kunnen we nu herleiden wat het dieet van mensen toen was en of ze bijvoorbeeld ziek waren.”

