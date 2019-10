Chaos in Mexico rondom arrestatiepoging zoon El Chapo

Het aantal meldingen van seksuele uitbuiting en mensenhandel is in 2018 flink gedaald. Dat blijkt uit de Slachtoffermonitor mensenhandel 2014-2018. In 2014 kwamen er nog 1255 meldingen binnen, dat daalde in de jaren erna tot 956 en vorig jaar waren het er 668.

Dat het aantal meldingen daalt, betekent volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Herman Bolhaar, echter niet dat het aantal gevallen van mensenhandel daalt. Jaarlijks zijn er naar schatting 3000 Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting, onder hen 1300 minderjarigen. Er zijn 132 slachtoffers gemeld. 29 van de slachtoffers waren minderjarig. „Dat wil zeggen dat maar zo'n 2 tot 3 procent van de minderjarige slachtoffers in beeld is", staat in een verklaring van de rapporteur.

Beperkte zicht