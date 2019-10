Boeren protesteerden woensdag voor de tweede keer grootschalig Metro volgde boer Galesloot, die kwam ‘per boot’ naar Den Haag.

Het eerste wat opvalt bij het naderen van het Malieveld is een grote boot met spandoek. Daarop de tekst In de boot genomen door deze regering! Wij verzuipen in de regels!Maar hoe komt een boot in godsnaam terecht op een grasveld in Den Haag en wat heeft het te zoeken bij een boerenprotest?

Dichterbij gekomen blijkt dat er middenin de boot een groene tractor staat. Een groepje mannen keuvelt onder het genot van een biertje gezellig rond het flinke vaartuig. „Het is een amfibievoertuig, legt eigenaar André Galesloot (45) uit. „Je kan er dus zowel op de weg mee rijden als op het water mee varen”, vervolgt de melkveehouder uit Weesp. Hij heeft het voertuig zo’n vijftien jaar geleden met een aantal vrienden in elkaar gezet. „We hadden een oude boot liggen, maar we wisten niet hoe wij hem moesten vervoeren. Toen kwamen we op het idee om er een oude trekker in te bouwen. Zo kunnen wij hem altijd overal mee naar toe nemen en in het water leggen.” En dus ook naar het boerenprotest in Den Haag.

De boot blijkt niet alleen voor de sier meegenomen. „We wilden de Hofvijver in. We hadden alles gepland en stonden er om vijf uur vanmorgen. Er was nog geen politie of militair te bekennen”, zegt boer Galesloot. „Helaas kwamen ze net aan toen wij het water in wilden. Toen zijn wij weggesleept en werden we hierheen gestuurd”, vertelt hij enigszins teleurgesteld. „Maar ach, dit is een prima plek en we gaan er het beste van maken.” Ondertussen haalt een van de mannen een grilplaat uit de boot tevoorschijn en begint tosti’s te maken voor zijn vrienden. De kameraden zijn goed voorbereid op pad gegaan in alle vroegte. Er is bier en eten mee en ook de mayo en ketchup ontbreken niet.

Doodziek van alle regels

Ondanks de gezelligheid geeft Galesloot aan teleurgesteld te zijn dat hij hier vandaag aanwezig moet zijn. „Een boer hoort niet in Den Haag, die hoort op zijn land tussen de koeien te staan. We worden gewoon doodziek van alle regels die wij opgelegd krijgen. De ene regel hebben we net gehad, dan komt de andere er overheen. Hoe ze met ons gaan is gewoon niet normaal. Het voelt alsof ze met ons Mens Erger Je Niet aan het spelen zijn. Hoppa, weer een boertje weg.”

De melkveehouderij van Galesloot is een echt familiebedrijf dat al generaties lang overgaat van vader op zoon. Momenteel heeft hij vijfenzeventig koeien. Vrije dagen zitten er niet in voor de boer. „Een boer is eigenlijk net een moeder. Een moeder is ook altijd actief bezig. Je moet opletten en je kan niet zeggen ‘vandaag even niet’.” Het gesprek wordt onderbroken door een gashoorn. Een oudere man in een blauwe boerenkiel loopt met zijn vuist gebald al toeterend het veld op.

Inmiddels is het gezelschap rond de boot flink gegroeid. Om iedereen te kunnen blijven voorzien van versnaperingen is een van de mannen langs de supermarkt aan de overkant van de weg gegaan. Onder zijn armen heeft hij een paar six packs bier en ook wat speklappen voor op de grill mee. Onder luid applaus wordt hij door de groep ontvangen. Het protest kan weer worden voortgezet.

Vader op de boerderij

Eigenlijk kan Galesloot niet in Den Haag zijn, zijn koeien hebben hem nodig. Gelukkig kon zijn vader vandaag bijspringen. „Hij vond het belangrijk dat ik hier vandaag bij was om mijn ongenoegen te uiten. Ik bof met een vader die nog zo veel doet.”

Over hoe zijn leven er uit komt te zien als de door de overheid gestelde maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd, wil hij liever niet nadenken. „Misschien verhuizen”, grapt hij als een boer met kiespijn. „Ik zag van de week een boerderij in Frankrijk te koop staan. Ik heb de folder bij ons thuis op tafel gelegd. Dat werd mij niet in dank afgenomen”, zegt hij ook echt lachend. Maar één ding staat volgens Galesloot vast. „Boer zijn, dat zit in je. Je bent boer en je blijft boer.”