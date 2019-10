Bij bouw AZ-stadion waren al twijfels over veiligheid

Over het algemeen is je pensioen goed geregeld wanneer je in Nederland in loondienst werkt. Maar…

Bij de meeste bedrijven spaar je tijdens de jaren dat je er werkt geld dat je uiteindelijk voor je pensioen kunt gebruiken. Toch blijkt uit onderzoek van Centraal Bureau Statistiek dat circa 856.000 werknemers in loondienst in Nederland geen pensioen opbouwen en dit zelf moeten regelen. Denk aan mensen met flexibele contracten en tijdelijke contracten, maar ook aan werknemers met een vast contract: maar liefst 40 procent van dit aantal heeft een vast contract. Ook meer zzp’ers en andere zelfstandige ondernemers moeten hun eigen pensioen regelen, helemaal nu er in Nederland steeds meer bedrijven te vinden zijn.

Meer verantwoordelijk voor eigen pensioen dan gedacht