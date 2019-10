Baby omgekomen na hondenbeet in Diemen

Voor het eerst dit najaar is er vorst in groot deel van Nederland. Precies bij het ingaan van de wintertijd wordt het koud in ons land.

Na het weekend is voor het eerst dit najaar in grote delen van het land kans op vorst in de nacht. Maar het blijft niet bij de nacht: ook de dagen worden flink frisser dan we nu gewend zijn. Op veel plaatsen wordt het niet warmer dan 10 graden, terwijl 12 tot 13 graden normaal is deze tijd van het jaar.

Het betekent een grote overgang van zomer- naar wintertijd. In het zuidoosten kan het donderdag namelijk nog 20 graden worden, terwijl het dit weekend dus amper tot de 10 graden komt. De overgang van het zachte weer naar vrij koud vindt volgens Weeronline dus precies plaats tijdens het verzetten van de klok dit weekend, van zaterdag op zondag. Dan trekt er volgens de weersite namelijk een regengebied over het land, die de wind laat draaien van zuidwest naar noordwest. Die wind brengt koude lucht mee uit Spitsbergen naar ons land. Later wordt het weerbeeld zonnig met stapelwolken.