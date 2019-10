65 doden Pakistaanse trein, doordat passagiers ontbijt koken

De sociale druk belemmert ons te besparen. Een rondje in de kroeg ontduiken of een verjaardag skippen, doen we liever niet.

Het is vandaag Wereld Bespaardag. En bijna alle Nederlanders (97 procent) probeert weleens de hand op de knip te houden, blijkt uit onderzoek van SNS. Als we besparen, dan doen we dat het liefst op onze dagelijkse boodschappen en kleding. Er zijn ook zaken die besparen bemoeilijken, en dat is vooral sociale druk.

Het is met name een ‘generatieding’: hoe jonger we zijn, hoe belangrijker we het vinden om ‘mee te doen’. Ook wordt bij de jongere generaties een groter taboe ervaren op het bespreken van geldzaken. Zo ervaart bijna de helft van de ondervraagden uit generatie Z dit als een taboe, terwijl dit bij de babyboomers een derde is.