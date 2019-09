Winst multinationals moet straks ook belast, zegt kabinet

De verpleegarts die verdacht werd van de moord op een demente vrouw is vrijgesproken. Dat meldt de rechtbank in Den Haag. In 2016 verleende de arts euthanasie aan de 74-jarige patiënte.

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is „ontzettend opgelucht" met de uitspraak. „Een mooie uitspraak voor iedereen die dement is en een wilsverklaring heeft getekend", laat directeur Agnes Wolbert weten. „De rechter heeft woensdag bevestigd dat een schriftelijke verklaring in plaats van een mondelinge verklaring mag gelden. Die bevestiging is fijn." Ook René Héman, voorzitter van artsenfederatie KNMG, voelt de opluchting: „Deze uitspraak is een enorme opluchting voor de arts en alle betrokkenen."

Het leek erop dat extra werk nodig zou zijn voor euthanasie: „Extra verklaringen, extra onderzoek. Het is fijn dat de drempel laag is gebleven en die extra eisen er niet komen", vindt Wolbert. Het OM wilde de frase 'uitzichtloos en ondragelijk lijden' aanscherpen, maar dat achtte de rechtbank niet nodig.