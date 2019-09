Wanhoop in zoektocht naar een kamer

„HELP! Ik slaap al twee weken in een tentje voor de Dom in Utrecht, omdat ik nog steeds geen kamer heb gevonden."

Dat het kamer zoeken een behoorlijk probleem is voor studenten, wisten we. Zeker in de periode dat de studies weer beginnen, regent het wanhopige oproepjes op vele Facebookpagina's. Dat het zo ver gaat dat je met je tentje op het Domplein moet gaan staan, is nieuw. Jaimy Vennix was dan ook ten einde raad toen ze haar oproep op Facebook plaatste. Oplettende reacties bleven niet uit, want hoe sta je zomaar met je tentje op het Domplein?

„Ik heb niet echt gekampeerd voor de Dom”, geeft Vennix gelijk toe. „Ik loop stage in Hilversum en ik was al zo’n vijf maanden aan het zoeken naar een kamer, maar het lukte maar niet.” Vennix komt uit Den Bosch en is uren aan het reizen om naar haar stage te komen. „Ik ben ’s avonds om 9 uur klaar en dan ben ik tegen middernacht een keertje thuis.” Niet vol te houden dus.

Naar mate de maanden verstreken, begon ze steeds wanhopiger te worden. „Toen ik die pop-up tent tegen kwam, ben ik er gewoon in gaan liggen. En ik heb het als grapje op Facebook gezet.” Dat grapje werd toch nog tamelijk serieus ontvangen. „Ik heb echt heel veel tips gekregen, echt lief!”

Tekort

Vennix is verre van alleen in haar zoektocht naar een kamer in de Domstad. Landelijk gezien is er een tekort van wel 40.000 studentenwoningen, vertelt Alex Rutten, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

In augustus en september is het steevast het drukst. „Dan is er een piek te zien in het aantal kamerzoekenden, want dan zoeken een heleboel studenten tegelijk een woonruimte”, legt Rutten uit. Dat bevestigt ook Madelon van Gameren, woordvoerder van studentenhuisvester SSH. „In deze maanden zijn meer mensen op zoek naar een kamer, want het collegejaar is net begonnen.”

Na september neemt de drukte iets af, maar ook dan blijft de vraag groter dan het aanbod. „Dat wordt niet beter”, vindt Rutten. „Er zijn te weinig concrete plannen om deze problematiek op te lossen.” De LSVb wil dat er meer blijvende studentenwoningen bijgebouwd worden en er beter gecommuniceerd wordt tussen gemeenten en studentenbonden, maar daar hebben de kamerzoekenden van nu niets aan.

Dat moet Rutten helaas beamen. „De kamerzoekenden van nu hebben toch de meeste kans op woonruimte via hun eigen netwerk. En geduld is nodig. September is een drukke periode als het om een kamer vinden gaat, maar de maanden tot februari zijn relatief rustig.”

Vol tegenaan gaan

Ook Van Gameren verwijst naar het eigen netwerk. „En blijf vooral ook de huurprijzen in de gaten houden, zodat je een eerlijke prijs voor je kamer betaalt.” Net als Rutten heeft zij het idee dat de piek na september daalt. „Dan hebben de meeste mensen toch een kamer gevonden, via bijvoorbeeld de SSH of een andere weg. Of mensen leggen zich erbij neer en blijven voorlopig thuis wonen.”

„Lekker door blijven zoeken”, noemt Rutten het, weinig hoopvol. „Nu nog even reizen en dan in oktober er weer vol tegenaan gaan.”

Ook voor Vennix zit er voorlopig niets anders op dan reizen. „De gouden tip zat er nog niet tussen”, verwijst ze naar de vele reacties die haar oproep opleverde. „Wel heb ik vrijdag een bezichtiging, maar die heb ik via via geregeld.”