VVD: controleer bankrekening van raadsleden

Mensen die op ‘de vieste plekken’ wonen, leven achttien maanden korter, staat onder meer in de petitie die is overhandigd om snellere maatregelen betreffende luchtgezondheid te bewerkstelligen.

Dikke longpech als je in de Randstad woont, want dat is net zo slecht voor je als wonen met een huisgenoot die tien sigaretten per dag thuis rookt. Dat zegt Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. Samen met de Hartstichting en beroepsverenigingen van longartsen, cardiologen, kinderartsen, huisartsen en longverpleegkundigen maakt hij zich grote zorgen over de luchtgezondheid. Fijnstof, de boosdoener met de lieflijke naam, leidt tot veel gezondheidsproblemen, evenals ozon en stikstofdioxide. Hij is zich rot geschrokken van de resultaten uit recent internationaal onderzoek. ,,Bij vijftig procent van stedenkinderen met astma komt dit door rommel in de lucht. Buiten de steden is dit een op de vijf, ook nog veel te veel. Onacceptabel vinden wij!” Onze lucht kan en moet simpelweg schoner, stelt hij. ,,De rijksoverheid moet daarin de regie nemen.’’

Dinsdag hebben ze daarom hun petitie aan de Kamerleden overhandigd en donderdag debatteert de Tweede Kamer over SLA, het Schone Lucht Akkoord. ,,Het moet sneller, het kán sneller”, roept Rutgers het bijna uit, doelend op de maatregelen van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) waarmee ze vijftig procent gezondheidswinst wil realiseren in 2030. ,,Wij willen dat de maatregelen al in 2025 worden ingevoerd. Er moet meer ambitie zijn om sneller meer gezondheidswinst te behalen. We weten dat het kan, maar het zijn vaak economische belangen die dat tegenhouden.”