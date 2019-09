Nederlanders aangehouden bij geheim 'alienthuis' Area 51

Een planeet die rond een andere ster draait, heeft mogelijk water. In de dampkring van de planeet K2-18b is namelijk waterdamp gevonden. Bovendien staat de planeet op zo'n afstand van zijn ster dat de temperaturen er draaglijk zijn. Water kan er vloeibaar zijn. Dat is de zogeheten leefbare zone, niet te ver en niet te dichtbij.

Britse wetenschappers hebben de ontdekking woensdag bekendgemaakt in het belangrijke wetenschapsblad Nature Astronomy. Het is de eerste keer dat er waterdamp is gevonden bij een planeet in die zone. Dat wil echter nog niet zeggen dat er leven mogelijk is op de planeet, daarvoor is meer nodig.

„Water vinden op een mogelijk leefbare wereld buiten de aarde is ongelofelijk opwindend", zegt onderzoeksleider Angelos Tsiaras. „K2-18b is geen tweede aarde, hij is aanzienlijk zwaarder en heeft een andere dampkring. Maar het brengt ons wel dichter bij een antwoord op de fundamentele vraag: is de aarde uniek?"