Metro vanaf nu in een nieuw jasje

Na de jaarlijkse zomerstop en enkele weken met een editie op maandag en donderdag, ligt de Metro vanaf maandag weer vijf dagen per week in de bakken op stations, bij scholen en op een aantal andere plaatsen in Nederland. Waar anderen vakantie vierden, hebben wij die periode gebruikt om het enige gratis dagblad in Nederland een flinke opfrisbeurt te geven!

Meer nieuws- dan magazine uitstraling

Wat meteen opvalt is de vernieuwde vormgeving. Gekozen is voor een presentatie die Metro weer meer een nieuws- dan een magazine uitstraling moet geven. Die aanpak is ook in de inhoud terug te vinden. De Metro wordt nadrukkelijker een mix van actualiteit - en onze eigenwijze kijk daarop - en langere artikelen als reportages en interviews. De lezer kan zelf kiezen of hij enkel wil snacken of de tijd wil nemen voor een langer verhaal. Populaire rubrieken als de puzzels en de horoscoop zijn gepimpt en hebben een prominentere plek gekregen.

Privébeeld

In de allereerste gloednieuwe Metro word je onder andere direct verrast met 7 nieuwtjes die je wil weten, de grootste clashes op de Nederlandse televisie en een interview met twee veteranen. Wie de Metro niet in papieren versie kan oppikken, kan hem via deze link lekker lezen.

Wij willen je ook in ons 21ste levensjaar iedere werkdag aangenaam verrassen. Veel leesplezier!