Market Garden landt opnieuw in Groesbeek

Politieke partijen PvdA en CU willen jaarlijks tien miljoen euro extra uittrekken om mensenhandel te bestrijden. Is dat genoeg?

„Tien miljoen is wel het minimale dat geïnvesteerd zou moeten worden”, zegt Tamme de Leur, expert mensenhandel. Hij is directeur van MetaStory instituut en voorzitter van SVIAM, twee organisaties die zich inzetten voor de bestrijding van mensenhandel. „Het is een mooi begin, maar zelfs met het dubbele zou je niet alle slachtoffers vinden.” Volgens hem is er naast veel geld, ook veel kennis en vooral veel samenwerking tussen organisaties nodig.

Professor Conny Rijken, hoogleraar mensenhandel aan de Tilburg University, deelt die mening. „De aanpak van mensenhandel is breed. Het is een combinatie van preventie, politieacties en opvang. 10 miljoen is dan niet heel veel. Er is geen precies prijskaartje aan te hangen, maar het is vooral van belang dat zo’n investering structureel is en niet incidenteel. Er moet op lange termijn geïnvesteerd worden om dit probleem aan te pakken.”