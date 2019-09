Lees de krant van morgen nu al online!

De krant van maandag 30 september is morgenochtend weer te vinden in de bakken op onder andere de grote treinstations in Nederland. Kun je niet wachten? Dan hebben we goed nieuws: de krant staat nu al online.

Daarin onder meer een artikel over categorie 5-orkaan Lorenzo, die op Europa af komt. Het is niet zozeer de kracht, maar de locatie en het pad van Lorenzo die hem heel bijzonder maken.

Daarnaast een artikel over de 41ste editie van het Vliegerfestival, waar van alles de lucht in gaat. Van octopus tot walvis en hallucinerende ronddraaiende vliegers. „Iedereen kán vliegeren. Alleen komt de één wat verder dan de ander", zegt organisator Dominique Scholtes.

Verder een artikel over winkelstraten, die we steeds vaker links laten liggen. Het wordt rustiger in binnensteden, mensen shoppen liever online en steeds vaker gaan fysieke winkels dicht. Hoe houden we de binnensteden van Nederland nog levendig?

Veel leesplezier! De krant van maandag 30 september lees je hier.