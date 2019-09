Honderden Britse agenten beschuldigd van misbruik

Meer dan vierhonderd Britse agenten zouden in de afgelopen drie jaar hun positie hebben misbruikt voor seks. Dat blijkt uit een rapport van de inspectie voor de politie, waarover de krant The Independent publiceert.

Agenten zouden doelbewust jagen op mogelijke slachtoffers, schrijft de inspectie.

Onvoldoende gescreend

De politie doet volgens het rapport onvoldoende om het misbruik te achterhalen en het gedrag van haar mensen te bestraffen. Omdat 13 procent van de politie in Engeland en Wales onvoldoende is gescreend, zijn er zeker 35.000 agenten van wie geen recente gegevens over hun gedrag bekend zijn.

De waarschuwing volgt op het vonnis tegen een agent die een 13-jarig meisje had verkracht dat hij had ontmoet toen hij op een melding over huiselijk geweld afkwam. Hij was niet gescreend toen hij naar een ander politiekorps ging, ook al verdacht zijn oude korps hem van grooming, het lokken van minderjarigen via internet.