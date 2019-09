Handlanger kindermoordenaar Dutroux na 23 jaar vrij

De handlanger van de Belgische meervoudig kindermoordenaar Marc Dutroux, de nu 48-jarige Michel Lelièvre, komt onder voorwaarden vervroegd vrij. Dat heeft de rechtbank in Brussel bepaald. Zodra Lelièvre geschikte woonruimte heeft gevonden mag hij de gevangenis verlaten.

Lelièvre werd in 2004 tot 25 jaar veroordeeld wegens medeplichtigheid aan de ontvoering van vier meisjes in 1995 en 1996. Hij had bij de aanvang van het proces al acht jaar in voorarrest gezeten.

Geen contact

De drugsverslaafde Lelièvre was het hulpje van Dutroux, die in 2004 levenslang kreeg wegens de ontvoering, opsluiting en misbruik van zes meisjes en de moord op vier van hen. Lelièvre mag geen contact hebben met slachtoffers of anderen uit het dossier en mag daarom niet in de provincies Vlaams-Brabant, Limburg, Henegouwen, Luik of Luxemburg gaan wonen. In Doornik en Brussel moet hij bepaalde straten mijden.

In 2012 werd de ex-echtgenote van Dutroux, Michelle Martin, vervroegd vrijgelaten. Zij was veroordeeld tot dertig jaar vanwege haar betrokkenheid.

Betrokken bij ontvoering

Lelièvre was betrokken bij de ontvoering in augustus 1995 bij Oostende van de Vlaamse An Marchal en Eefje Lambrecks. Hun lichamen werden ruim een jaar later teruggevonden onder een loods naast een huis dat eigendom was van Dutroux. De Waalse Sabine Dardenne en Laetitia Delhez waren de laatste slachtoffers van de bende van Dutroux en de enige overlevenden. Op 15 augustus 1996 werden ze uit de kelder van Dutroux’ huis bevrijd door de Belgische politie, twee dagen na diens arrestatie.

Bij de twee andere slachtoffers, Julie Lejeune en Mélissa Russo, was Lelièvre niet betrokken. De toen 8-jarige meisjes werden in juni 1995 samen ontvoerd. Hun lichamen werden ruim een jaar later gevonden.