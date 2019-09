Footballclub steunt gepeste fan op bijzondere manier.

Een hartverwarmende actie van de University of Tennessee footballclub voor een gepest jongetje. Het jochie werd gepest omdat hij zelf een footballshirt voor zijn favoriete club University of Tennessee had gemaakt. De footballclub hoorde hoe kapot het jongetje daarvan was en besloot hem een hart onder de riem te steken op een manier die het kind nooit zal vergeten.

De jonge basisschoolleerling was erg teleurgesteld dat hij geen t-shirt van zijn favoriete footballclub, University of Tennessee, had. Zijn docente probeerde hem gerust te stellen door te vertellen dat het dragen van een oranje shirt, de kleur van Tennessee, ook goed zou zijn. Het jongetje nam daar echter geen genoegen mee en bedacht een andere oplossing.

Knutselen

Hij pakte één van zijn oranje t-shirts en een papiertje. Op het papiertje tekende hij het logo van de footballclub dat hij vervolgens op het shirt plakte. Hoewel zijn docente erg onder de indruk was, deelden zijn klasgenoten haar enthousiasme niet. „De meisjes aan de tafel naast hem lachten hem uit en maakten grapjes over zijn zelfgemaakte shirt. Het jongetje was er helemaal kapot van", vertelt zijn docente Laura Snyder.

De lerares was zo aangedaan door het verhaal van haar leerling dat ze besloot het op Facebook te delen. Zo kwam het verhaal bij de University of Tennessee footballclub terecht, die er vervolgens mee aan de slag gingen.

Niet alleen kreeg het jongetje een enorme doos vol University of Tennessee merchandise opgestuurd, hij kreeg ook een echt shirt. De footballclub vond het ontwerp dat het jongetje gemaakt had zo mooi, dat ze besloten het op officiële merchandiseshirts te laten drukken. Deze shirts zijn voor iedereen verkrijgbaar en een deel van de opbrengst gaat naar de bestrijding van pesten.