Ernstige kindermisbruikzaak Duitsland: 13 jaar cel

In 1983 doodde zes mensen in het Delftse café 't Koetsiertje, waarna hij tot levenslang werd veroordeeld. Twee jaar geleden, in 2017, diende hij een gratieverzoek in. Dat is een aanvraag voor een vermindering, kwijtschelding of verandering van de straf. Het verzoek is donderdag afgewezen.

In de avond van 5 april 1983 schoot Yilmaz in het Delftse café 't Koetsiertje met een semi-automatisch pistool om zich heen. Wat daar precies de aanleiding voor was, is niet duidelijk, maar getuigen zeggen dat het om een uit de hand gelopen ruzie ging.

„Je bent dan wel genaturaliseerd, maar een Hollander word je nooit", zei Ton Smeets volgens getuigen tegen Yilmaz. Die nam daarop het pistool uit zijn binnenzak en schoot Smeets in zijn gezicht. Daarna vallen nog vijf doden: Wim van Baarle, Jan van Drongelen, Wim Janssen en Tonnie en Carmen Sneekes. Vier anderen raken gewond.