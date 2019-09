Er is een oplossing voor die plastic wegwerpdeksels

Zaterdag is het World Cleanup Day en gaan meer dan 1300 mensen de straat op om zwerfafval op te ruimen. Dat is hard nodig. Tegelijkertijd is er ook goed nieuws: er komen steeds meer nieuwe alternatieven voor plastic. Zo ook de deksel op je koffiebeker; die hoeft straks niet meer van plastic te zijn.

„Overal merk je dat je omringt bent door plastic”, zegt Robert Möhring van de Plastic Soup Foundation. Deze stichting heeft de World Cleanup Day in Nederland geïntroduceerd. „Als je in de supermarkt loopt, zie je gangpaden vol plastic verpakkingen. Heel veel van die verpakkingen komen in het milieu terecht.” Binnen twintig minuten na aanschaf, is 50 procent van de plastic verpakkingen niet meer nodig. „Denk aan snoepverpakkingen, blikjes, maar ook het plastic tasje voor je groenten dat je alleen nodig hebt voor het ritje naar huis.”

Data verzamelen

Met de enorme opruimactie wordt onze planeet niet alleen een stukje schoner, er wordt ook een hoop data verzameld. „Zo krijgen we inzicht in wat waar ligt. Welke materialen, merken en soorten belanden in het milieu? Als we dat weten, kunnen we met de producenten gaan praten over structurele oplossingen.” Op het gebied van PET flessen wordt er politiek gezien al wat gedaan: er wordt gesproken over statiegeld op kleine flessen. „Wat ons betreft gaat dat ook voor blikjes gelden.”

Duurzamer koffie halen

Eén van die vervuilende voorwerpen van wegwerpplastic, is de deksel op je koffiebeker. De beker is vaak biologisch afbreekbaar, de deksel is dat nog niet. Het bedrijf Groasis heeft daar een oplossing voor bedacht. „We hebben een paar jaar terug de Growbox ontwikkeld, een box die zorgt dat bomen kunnen groeien op onherbergzame plekken”, vertelt Christel Schiphorst van het bedrijf. „De box moet biologisch afbreekbaar zijn. We hebben er jaren op getest en nu hebben we de technologie doorontwikkeld zodat het ook andere problemen kan oplossen.”

Een deksel van ander materiaal dan plastic was tot nu toe nogal een uitdaging. De deksel moet niet alleen stevig op de beker blijven zitten, het moet ook geen pulp worden door de warme dampen en als je tegen iemand aanbotst is het fijn dat je niet onder je hete drank zit. „Er zitten haakjes aan de onderkant zodat de deksel vastklemt.” In de nieuwe uitvinding zit geen plastic. „Het is papierpulp dat is behandeld met een speciaal laagje.” Mocht je je deksel verliezen, dan schat Schiphorst dat het ongeveer een jaar duur voordat de beker biologisch is afgebroken. „Maar dat hebben we nog niet getest”, lacht ze. „We wilden niet nog een jaar wachten.”

Wegwerpplastic hergebruiken

En iets doen met plastic dat anders weggegooid zou worden, is dat een goed idee? Zo heeft H&M recent een collectie gelanceerd met kleding dat deels gemaakt is van PET flessen. „Op zich is dat natuurlijk minder schadelijk dan wegwerpplastic", zegt Möhring. „Maar ik vind het lastig om er echt van te zeggen of het goed is of niet. Plastic vaker gebruiken is een duurzame gedachte, de meeste verpakkingen heb je kort in gebruik maar er is wel olie voor gebruikt. Dus die producten een nieuwe bestemming geven is op zich best goed."

Kleine beetjes helpen

Zelf een steentje bijdragen? Dat kan best makkelijk. „En alle kleine beetjes helpen écht", drukt Möhring op het hart.