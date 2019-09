Dafne Schippers mist WK-finale 100 m door blessure

Dafne Schippers heeft zich nipt geplaatst voor de finale van de 100 meter bij de WK atletiek in Qatar. Door een blessure zal zij daar echter niet van start gaan. De Utrechtse is geblesseerd geraakt tijdens de halve finales. Het betreft een pijnlijke lies.

In het Khalifa Stadion van Doha rende Schippers naar de derde plaats in haar serie van de halve finales in 11,07. Met die klassering had ze het niet gered, maar haar tijd was precies goed genoeg om als een van de twee tijdsnelsten toch een plek af te dwingen in de eindstrijd, die zondagavond laat wordt afgewerkt in het Khalifa Stadion.

200 meter

Aan haar sprint in de halve finale was het niet af te zien, maar kennelijk is de liesblessure erin geslopen. Volgens een woordvoerster van de Atletiekunie start ze ook uit voorzorg niet, omdat de medische staf gaat proberen haar klaar te stomen voor de 200 meter. Op die afstand wil ze haar titel verdedigen.

Brons en zilver

Schippers won twee jaar geleden op de WK in Londen brons op de 100 meter, vier jaar geleden liep ze in Peking in 10,81 naar het zilver. Schippers zocht deze zomer vergeefs naar de topvorm van weleer, waarin ze onder de 11 seconden dook op de 100 meter en op de 200 meter in 2015 de wereldtitel veroverde in de derde tijd ooit gelopen: 21,63.

Dit jaar trok ze met 11,04 als beste tijd achter haar naam naar Doha, in de wetenschap dat tal van concurrentes sneller waren. Ze redde het net aan, maar moet nu dus toch de WK-finale missen.

'Blessure kwam uit het niets'

Hoewel Schippers gezien haar tijd in de halve finales geen kandidate leek voor een medaille, barstte ze toch in tranen uit bij haar coach Bart Bennema. „Dat lijkt me logisch, het is een sportvrouw die de finale haalt en het niet kan laten zien", zei hij.

Volgens Bennema kwam de blessure uit het niets. „De grote verschillen tussen koud en heet hier hebben geen invloed gehad. Ze voelde iets na 20 meter, na 50 meter leek het verdwenen, maar na de finish zei ze al snel dat het niet goed zat."

Hij kon onmogelijk zeggen of Schippers maandag kan starten in de series van de 200 meter. „We hebben nu geen risico genomen. Het was een weloverwogen besluit, ook Dafne stond erachter. Het is nu afwachten of de fysio en de arts haar nog kunnen helpen."