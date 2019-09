Brandweer treft vier jonge kittens aan in Dordtse vuilcontainer

In Dordrecht is kennelijk iemand die niet op de hoogte is van wat er wel en niet in de afvalcontainer mag. De politie en de brandweer haalden donderdag namelijk vier kittens uit zo'n container.

Zij kwamen af op een melding van buurtbewoners die donderdagochtend gemiauw uit een afgesloten bak hoorden komen. Zij twijfelden geen moment en alarmeerden direct de hulpdiensten.

Een van de diertjes na de redding /Politie Dordrecht

Zielige kattenoogjes

Eenmaal aangekomen hoorden de hulpdiensten inderdaad het gemiauw van jonge katjes. „Met behulp van de brandweer werd de container geopend en zagen wij vier zielige kattenoogjes ons aankijken. De katjes zaten in een doos met een dekentje en zijn hier dus door iemand gedumpt", laat de Politie Dordrecht weten via Facebook.

Voor de kittens is opvang geregeld bij dierenopvangcentrum Louterbloemen en ze lijken in goede gezondheid te verkeren. Toch wil de politie, logischerwijs, nog wel in contact treden met degene die dit op zijn geweten heeft. Een woordvoerder van de brandweer laat aan RTV Rijnmond weten dat deze zoektocht wellicht niet heel complex zal worden. De bewuste afvalcontainer is namelijk alleen te openen met een speciale pas. „Dat verkleint wel een beetje ons zoekgebied."

Toch zijn tips van harte welkom, mensen die weten wie dit gedaan heeft of de diertjes herkennen worden verzocht om contact op te nemen met de politie. Ondertussen is ook de dierenpolitie ingeschakeld om de zaak nader te onderzoeken.

Help je kat!

Dan besluiten we dit artikel met een tip vanuit onze redactie. Als je een kat hebt en geen kittens wil, laat hem steriliseren of castreren. Veel dierenasiels en artsen bieden speciale acties aan voor minima. Hierdoor kost het helpen van je huisdier hooguit een paar tientjes of is het soms helemaal gratis.

Dit voorkomt een hoop van dit soort ellende. Zoek voor de mogelijkheden in jouw regio op Google of neem contact op met je lokale dierenasiel.