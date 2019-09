Amsterdamse basisschool 'niet alleen' dicht door lerarentekort

Basisschool de 16e Montessori in Amsterdam is de eerste school die de deuren moet sluiten vanwege het lerarentekort. Maar minister Arie Slob zegt dat dat niet de enige reden is voor het sluiten van de school. Volgens de minister had de school al jaren niet genoeg leerlingen om open te blijven. Scholen in soortgelijke situaties moeten „snel beleid maken".

„Het is heel erg triest voor de ouders en de kinderen", zegt Slob. „Maar de conclusie dat dit alleen verbonden zou zijn met het lerarentekort is iets te snel gemaakt." De bewindsman zegt dat de betreffende school al drie jaar eigenlijk te weinig leerlingen had om te kunnen blijven bestaan.

Halverwege schooljaar dicht

Donderdagavond zijn de ouders van leerlingen op de 16e Montessori geïnformeerd dat de school in januari dichtgaat, halverwege het schooljaar. Het bestuur zegt „door het lerarentekort geen goed onderwijs" te kunnen garanderen. Bovenbouwleerlingen moeten zelfs na de herfstvakantie al van de school, omdat het lerarentekort vooral voor de groepen 6, 7 en 8 speelt.

Slob roept scholen die ook onder de zogenoemde opheffingsnorm zitten op „tijdig te handelen". „Want het is wel heel vervelend als je net begonnen bent met het schooljaar en je krijgt te horen dat het in januari klaar is."

Daarnaast kijkt de minister of de regels voor scholen in de toekomst misschien moeten worden aangescherpt, zodat scholen niet te lang kunnen openblijven als ze te weinig leerlingen hebben. „We moeten gericht kijken naar de ruimte in de regelgeving", zegt de minister.

'Niet meer levensvatbaar'

Voor scholen in de grote steden ligt het minimum aantal leerlingen hoger dan voor scholen in gebieden die minder dichtbevolkt zijn. Volgens Slob zitten in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht meer dan een kwart van de scholen onder de norm. Op termijn zijn die scholen „niet meer levensvatbaar" als er niet wordt ingegrepen, vreest Slob. Hij heeft contact met de gemeenten over dit probleem.