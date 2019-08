Twijfel over regels airsoft na spelende verdachten

De politie denkt dat twee terrorismeverdachten airsoft mogelijk gebruikten om te trainen voor een grote aanslag in Nederland, dat meldt RTL Nieuws op basis van meerdere bronnen. Waïl el A. uit Rotterdam en Morat M. uit Vlaardingen deden in september mee aan een airsoft-evenement in Weert. Spelers gebruiken replica’s van echte wapens, waarmee ze plastic balletjes afvuren.

Wail el A. werd in 2016 veroordeeld omdat hij had geprobeerd zich in Syrië aan te sluiten bij een jihadistische strijdgroep. Dat is een terroristisch misdrijf. Daarnaast werd hij in juni 2017 op de zwaarbeveiligde vliegbasis Volkel betrapt toen hij foto's van straaljagers stond te maken.

Onthutste belangenvereniging

De Nederlandse Airsoft Belangenvereniging (NABV) is onthutst door het bericht dat twee terrorismeverdachten airsoft gebruikten als mogelijke training voor een aanslag, maar hoopt toch dat de regels voor airsoft-spelers niet worden aangescherpt.

Airsoft is sinds 2014 legaal in Nederland, maar als deelnemer moet je wel lid zijn van de airsoftbond NABV. Hiervoor moet je minimaal 18 jaar zijn én in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), waaruit blijkt dat je in het verleden geen strafbare feiten hebt gepleegd. Maar er zit ook een keerzijde aan: neem je als NABV-lid een introducé mee, dan is diegene niet verplicht een VOG te laten zien.

Op die manier konden de terrorismeverdachten ook het airsoftterrein op. Terrorisme-onderzoeker Jelle van Buuren van de Universiteit Leiden is daarover kritisch, meldt hij tegenover de nieuwszender: „De introducé wordt niet gecontroleerd, dat is een gat in het controlesysteem. Dat is natuurlijk onwenselijk."

Waarschijnlijk was een van de twee airsoftende terrorismeverdachten geweigerd als een verklaring omtrent gedrag ook voor introducés verplicht zou zijn geweest.