Noorwegen stopt onderzoek naar vermiste Nederlander

De Noorse politie heeft het onderzoek naar Arjen Kamphuis afgesloten. De Amsterdammer raakte vorig jaar augustus vermist tijdens een trip in Noorwegen. Er kwam een grote zoekactie op gang, maar tot dusver heeft die niet tot resultaten geleid.

De cybersecurityspecialist was voor het laatste gezien in het centrum van Rognan. Hij was daar met de trein heen gereisd nadat hij had uitgecheckt in een hotel in Bodo.

Familie en vrienden van Kamphuis hebben „met groot verdriet de conclusies van de Noorse politie gelezen", meldt woordvoerder Ancilla van de Leest, die bevriend was met Kamphuis. „Wij bedanken de Noorse en Nederlandse politie voor hun grote inzet. Wij leggen ons neer bij hun bevindingen en vragen tijd en privacy om dit te verwerken."

Geen lichaam gevonden

Hoewel er nog geen lichaam is gevonden, gaat de politie ervan uit dat Kamphuis een ongeluk heeft gekregen tijdens zijn tocht met een kajak en dat hij in het water is gevallen.

De kajak werd een paar dagen na de vermissing teruggevonden. Twee vrachtwagenchauffeurs vonden in de buurt van de kajak persoonlijke spullen van Kamphuis en namen ze mee. Dat verklaart ook waarom een zendmast tien dagen na zijn vermissing contact maakte met de telefoon van Kamphuis. Volgens de politie hebben de twee echter niks met zijn vermissing te maken gehad.

Verstopt

Tijdens zijn vermissingen gingen er diverse verhalen rond. Kamphuis zou zich mogelijk hebben verstopt op een vrachtschip. Maar volgens de politie is hier geen bewijs voor gevonden.