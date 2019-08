Loos alarm: kerk in Hilversum urenlang afgesloten

De politie heeft een verdachte zwarte koffer bij een kerk in Hilversum onderzocht. De kerk en omgeving zijn urenlang afgezet, waardoor ook de kerkdienst niet door kon gaan. Het bleek loos alarm.

Dreiging

De kerk dook onlangs op in een dreigement, vermoedelijk afkomstig van Islamitische Staat. Een politiezegsman kon hier niets over zeggen. Begin augustus ging er een afbeelding rond op internet, waarop de kerk met vlammen is te zien met onder meer de woorden: „We zijn gekomen om jullie af te slachten". De afzender zou de IS-groep GreenB1rds zijn.

Pastoor Jules Dresmé van de kerk dacht niet dat de koffer iets te maken heeft met dat dreigement. In een reactie zegt hij dat hij vermoedt dat de koffer is achtergelaten door uitgaanspubliek. Volgens hem zat er niets in. „Het is gewoon pure pech."

Over de vermeende IS-afbeelding die eerder deze maand naar buiten kwam, zei hij dat op geen enkele manier is gebleken dat hier sprake was van een reële dreiging.

Onderzoek naar de herkomst

Vanwege de vondst van de koffer werd de kerk ontruimd. De mis van 11.00 uur ging niet door. In het gebouw zaten op dat moment enkele tientallen mensen, zegt Dresmé. Zij zijn via de achterkant uit de kerk geleid. De afzetting rond de Emmastraat werd rond 14.00 uur opgeheven. De politie doet nog nader onderzoek naar de herkomst van de zwarte koffer. Ze roept mensen op zich te melden als ze weten wie die bij de kerk heeft achtergelaten.