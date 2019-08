Is de Eurovisiestad per ongeluk bekendgemaakt?

Kan het zijn dat de stad waar het Eurovisie Songfestival in 2020 zal plaatsvinden per ongeluk bekend is gemaakt? Zo leek het in ieder geval even op de officiële Eurovisiewebsite. Er was een evenementpagina aangemaakt waarin Rotterdam wordt benoemd als locatie voor het festijn. Zo'n zelfde pagina was in eerste instantie niet aangemaakt voor Maastricht, ontdekte de Engelse Songfestivalwebsite Eurovoix.

Pas toen de pagina werd opgemerkt en het nieuws via verschillende media werd verspreid, kwam er ook even een pagina voor Maastricht online.

Pagina verwijderd

Eigenlijk wordt het nieuws vrijdag om 12.00 uur pas bekend gemaakt, maar er leek sprake te zijn van een foutje. Inmiddels is de pagina verwijderd, maar Rotterdam werd toch echt enige tijd aangeduid als de gekozen stad. Naast Rotterdam is ook Maastricht nog in de race. Op NPO 1 is vrijdag te zien of Rotterdam inderdaad 'gewonnen' heeft, of dat Maastricht toch de organisatie op zich mag nemen.

Op de website was eerst alleen een pagina voor 'Rotterdam 2020' te zien, later was ook een pagina voor Maastricht even zichtbaar.

'Problemen met de website'

De organisator van het Eurovisiesongfestival, de European Broadcasting Union (EBU), kwam snel met een verklaring: „Eurovision.tv, de officiële website van het Eurovisie Songfestival was zich aan het klaarmaken voor het evenement om de hostcity van komend jaar bekend te maken. Als onderdeel van die voorbereidingen zijn de pagina's voor beide steden gecreëerd, zodat de correcte pagina klaar zou zijn voor direct na de bekendmaking. Door problemen met de website zijn beide pagina’s korte tijd online te zien geweest. Dit probleem is nu opgelost."