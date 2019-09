Hotelmanager ziet vader van meisje aan voor pedofiel

Femke Halsema heeft voor het eerst publiekelijk gesproken na de berichtgeving over haar zoon in augustus. De Telegraaf berichtte medio augustus dat de zoon van de burgemeester van Amsterdam een gewapende inbraak had gedaan op een woonboot in Amsterdam. Nadien reageerde Halsema met een open brief, waarin ze veel van de uitspraken die de krant had gemaakt ontkende.

Nu heeft zij in het AT5-programma Gesprek met de Burgemeester het incident verder toegelicht. Zo ontkent Halsema bijvoorbeeld dat de zaak in de doofpot zou zijn gestopt: „Het was echt een privéaangelegenheid", zegt ze.

Flagrante leugens