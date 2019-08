Het dak van het AZ-stadion kan verder instorten. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Er is volgens de raad een accuut risico, omdat er in het dak nog twee breuken en verdachte plekken zijn gevonden. Uit het verkennend onderzoek blijkt dat het instorten van een overkapping afgelopen zaterdag is veroorzaakt door falende lasverbindingen.

Waarschuwing

De OVV heeft een officiële waarschuwing gegeven aan AZ en de gemeente Alkmaar. De voetbalclub moet de constructie controleren en eventueel maatregelen nemen. De gemeente als vergunningverlener moet dat controleren. De raad zal naar verwachting volgende week besluiten of er een nader onderzoek komt naar het instorten van het stadiondak.

Afgelopen zaterdag stortte een deel van de overkapping van de tribune in tijdens een storm. Niemand raakte gewond, doordat de tribune niet bezet was.

Consequenties

Het terrein van het stadion is voorlopig niet toegankelijk en de club moet buiten het AFAS stadion trainen en de wedstrijden spelen. „De consequenties voor het wedstrijdschema van AZ worden op korte termijn in kaart gebracht en besproken met KNVB en UEFA", laat AZ weten. De gesprekken met beide bonden zijn volgens AZ sinds zondag continu gaande.

Zondag ontvangt AZ de club FC Groningen in het stadion van ADO Den Haag. Over de wedstrijden daarna kan nog niets worden gezegd, laat een woordvoerder weten. De eerstvolgende thuiswedstrijd, na die van zondag, is volgende week donderdag: tegen Antwerp in de Europa League. Dan zou het stadion van ADO opnieuw een optie kunnen zijn. Het eerste thuisduel in de competitie is op 14 september, tegen Sparta. ADO speelt dat weekend uit tegen Feyenoord.

Eind augustus meer bekend

AZ zegt het onderzoek van het advies- en ingenieursbureau af te wachten en nog niets te kunnen zeggen over de consequenties voor de naderende thuisduels. Er wordt verwacht dat eind augustus meer bekend is.