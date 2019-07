Veertigplussers steeds vaker alleen op reis

Na je middelbare school een half jaar backpacken en als je afgestudeerd bent nog een paar maanden door Zuid-Amerika reizen voordat het ‘echte leven’ begint. Voor jongeren is alleen op reis gaan tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld, maar ook steeds meer veertigplussers kiezen ervoor om op soloreis te gaan.

Het roer om

„Op mijn 46e heb ik mijn huis verkocht, baan opgezegd en ben ik voor zeven maanden door Azië gaan reizen”, zegt Audrey Ferrol (48). Zij gaat al jarenlang alleen op reis. Ze heeft lang in het onderwijs gewerkt en daarna op kantoor. „Ik wilde iets anders met mijn leven, de boel omgooien. Er is meer in het leven dan werken.”

Mindset is aan het veranderen

„Vroeger was je met vijftig of zestig jaar al oud, dan hoefde je niet meer uit de band te springen”, zegt Valborg Korthals Altes, mede-oprichter van Via Ella, een online reisplatform voor babyboomers. Ze zag dat er met name bij zestigplussers een enorme behoefte was aan op maat gemaakte reizen en begon haar eigen platform. „Tegenwoordig voelen mensen van vijftig zich helemaal niet meer oud. Deze doelgroep staat juist volop in het leven om nieuwe dingen te ontdekken. De oudere generatie heeft vaak meer geld, dat ze nu ook willen uitgeven. „De mindset van 50-, 60- en 70-jarigen is aan het veranderen. Vroeger wilden zij hun vermogen op de bank laten staan. Dat geld was voor later of voor hun kinderen. Maar ze zien nu in dat ze het geld ook aan zichzelf mogen uitgeven. Ze willen er nu van genieten.”

Ook Tessa aan der Stegge, trendonderzoeker en gespecialiseerd in reisgedrag, legt uit dat het aantal soloreizen de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Hoe dat komt? „Er zijn steeds meer alleenstaanden in Nederland. Zij zijn gewend om dingen alleen te doen, zoals op reis gaan. Onze samenleving wordt sowieso individualistischer en is gericht op zelfoptimalisatie. Dat zie je terug in het reisgedrag. Ook hebben veertigers vaak al jongvolwassen kinderen, waardoor ze zelf meer kunnen ondernemen.”

Meer dan werk

Ferrol kwam, hoe cliché het misschien ook klinkt, tijdens haar soloreis tot veel persoonlijke ontdekkingen. „Als je voor langere tijd alleen op reis bent, dan kom je wel tot nieuwe inzichten, ook als je al wat levenservaring hebt. Ik heb bijvoorbeeld besloten dat ik nooit meer voor een werkgever ga werken. Ik ben zeker niet de enige. De wereld is aan het veranderen, ik merk bij leeftijdsgenoten dat zij ook zien dat er meer is dan carrière maken en wachten op je pensioen.”

Aan der Stegge legt uit dat de intentie van reizen is veranderd. „Vroeger gingen mensen vooral op vakantie om uit te rusten en dat deed je dan met familie of vrienden. Tegenwoordig wordt reizen meer een hobby en een manier van zelfontwikkeling. Mensen gaan op reis omdat ze meer van een land willen ontdekken, maar ook omdat ze iets over zichzelf willen leren. Wat je ook ziet is dat mensen vaker op reis gaan om een bepaalde hobby uit te oefenen. In Nederland zijn ze begonnen met klimmen, wielrennen, schaatsen, koken of yoga en mensen vinden het leuk om die hobby te koppelen aan een reis.”

Jacomijn Heupink (45) ging op haar 38e voor het eerst op soloreis naar Cambodja, Vietnam en Laos. Heupink kreeg op latere leeftijd de behoefte om haar horizon te verbreden. „De trigger om te gaan reizen was echt het besef dat ik eerder altijd ‘wachtte’ op iets, zoals een partner. Die misschien helemaal niet zou komen. Het gaf mij veel meer vertrouwen in mezelf, maar ook in de mensheid en de wereld om mij heen.”

Verschil met jongere reizigers

„Ik slaap vaak in hostels, omdat je daar het makkelijkst nieuwe mensen ontmoet. Als ik de rust wil opzoeken, boek ik een privé-kamer. Maar ik zie de laatste jaren ook een toename aan hostels die zich richten op een wat ouder publiek dat meer comfort wil, ik ben echt niet het enige ‘oudje’ dat op reis gaat”, zegt Ferrol. Ook Heupink merkt niet echt een grote afstand met jongeren die alleen op reis zijn. „Het enige verschil zit ’m in de mate van alcohol drinken en dat ik het ‘s avonds niet zo laat maak. Jongeren zijn er vaak om feest te vieren, ik wil de volgende dag weer vroeg op om nieuwe dingen te bezoeken.”