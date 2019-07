Schiphol na 2020: minder hinder, een beetje groei

Het kabinet laat Schiphol na 2020 stapsgewijs groeien, maar verbindt strenge voorwaarden aan die groei. „We gaan het anders doen. Eerst minder hinder, dan pas een beetje groei", zegt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur.

De bewindsvrouw spreekt van een 'trendbreuk'. "In plaats van groeien op krediet, moet de sector vooruit betalen en ervoor zorgen dat er minder hinder is in de omgeving van Schiphol." Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, mag de luchthaven uiteindelijk groeien naar 540.000 vliegbewegingen. Nu ligt het plafond nog op 500.000 starts en landingen.

Flinke investeringen

Van Nieuwenhuizen (VVD) verwacht flinke investeringen in veiligheid, innovatie en duurzaamheid van de luchtvaartsector, die ook oplossingen moet zoeken voor de belangrijkste klachten van omwonenden. Daarnaast wil ze het aantal nachtvluchten verminderen. Nu zijn er nog 32.000 per jaar toegestaan.

De plannen van de bewindsvrouw zijn nog niet definitief. Ze wil gesprekken voeren met belanghebbenden. Omwonenden moeten zich serieus genomen voelen, vindt Van Nieuwenhuizen. Ze pleit voor afspraken waar ze de luchtvaartsector op kan afrekenen.

Haaks op klimaatambities

Premier Mark Rutte bestrijdt dat verdere groei van Schiphol haaks staat op de klimaatambities van het kabinet. Schiphol langer op de nullijn houden helpt volgens hem niets, omdat het vliegverkeer zich dan simpelweg verplaatst, bijvoorbeeld naar Frankfurt. Dat speelt in de luchtvaart "nog veel meer" dan in bijvoorbeeld de zware industrie, waar het kabinet verduurzaming probeert af te dwingen met een beperkte CO2-belasting.

Milieuorganisaties ontevreden

Milieuorganisaties zijn niet te spreken over het kabinetsbesluit om Schiphol na 2020 stapsgewijs te laten groeien. Groei van de luchthaven is volgens Greenpeace, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland geen antwoord op de klimaatvraagstukken die er liggen.

„Als de minister echt de leefomgeving, gezondheid en het klimaat belangrijk vindt, dan komt ze uit op krimp van Schiphol", stellen de organisaties. „Je kunt de klimaatcrisis niet stoppen met onduidelijke richtlijnen en eeuwig polderen." Volgens hen moet het probleem "bij de bron" worden aangepakt. „En dat betekent minder vluchten, niet meer."

„Het kabinet moet sturen op een absolute daling van de CO2-uitstoot", zegt Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu. „Het is de hoogste tijd dat de luchtvaartsector behandeld wordt als iedere andere sector."

Schiphol positief

Schiphol reageert positief op de door het kabinet gekozen richting voor de ontwikkeling van de luchthaven. „Er komt ruimte voor gematigde groei. Dat is belangrijk voor het netwerk. Tegelijk zal de geluidsbelasting afnemen. Dat is belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving", zegt Schiphol-topman Dick Benschop.

Het kabinet kiest volgens hem op basis van het Regeerakkoord voor een nieuwe aanpak, waarbij het de lusten en lasten van luchtvaart beter met elkaar in balans wil brengen. „Dat vinden we positief", aldus Benschop.

De luchthavenbaas denkt dat het zeker mogelijk is om groei gepaard te laten gaan met afnemende geluidsbelasting. „Dat zal Schiphol straks dan telkens moeten bewijzen", benadrukt hij. „Als we het een jaar niet waarmaken dan hebben we een probleem daarna."

Hoe alles precies gaat uitpakken is nog niet helemaal duidelijk. Benschop wijst erop dat komende periode nog veel van het kabinetsbesluit nader moet worden uitgewerkt.

Bij Schiphol wordt volgens hem van alles gedaan om de luchtvaart verder te verduurzamen. Zo investeert het vliegveld onder meer in schonere brandstoffen. Een andere manier om overlast terug te dringen is luchtvaartmaatschappijen te stimuleren om met hun schoonste en stilste vliegtuigen te vliegen. Ook is Schiphol in gesprek met omliggende gemeenten over aanvullende maatregelen om de hinder te beperken.