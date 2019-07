Ook baby van doodgestoken zwangere vrouw overleden

Vier dagen geleden werd een hoogzwangere vrouw van 26 jaar oud, doodgestoken in Londen. Haar baby werd zaterdag door de hulpdiensten ter wereld gebracht en meteen naar het ziekenhuis vervoerd, maar daar is het jongetje woensdagochtend overleden. Dat schrijft de Engelse krant The Telegraph.

Kelly Mary Fauvrelle, het slachtoffer, was acht maanden zwanger toen ze werd neergestoken in een woning in het zuiden van Londen. Ze stierf ter plekke. Er leek nog een lichtpuntje te zijn: de hulpdiensten ter plaatsen konden haar baby redden. De familie van Fauvrelle gaf het jongetje de naam Riley. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar na vier dagen vechten is het jongetje alsnog overleden.

Nieuwe beelden

Er waren twee verdachten gearresteerd, maar zij zijn inmiddels alweer vrijgelaten. De Londense politie heeft nu, in de hoop dat iemand de dader herkent, nieuwe beelden van een bewakingscamera gedeeld. Op die beelden is te zien dat een man om 3.11 uur 's nachts richting het huis van het slachtoffer loopt. Tien minuten later loopt die man in rap tempo weg. Om 3.30 uur werd de politie gebeld.

De politie meldt dat het van groot belang is dat ze de man spreken, ook als dat alleen zou zijn om vast te stellen dat hij mogelijk niet de dader is. „Een toegewijd team van detectives werkt dag en nacht aan dit onderzoek", aldus de Metropolitan Police.