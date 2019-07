Mensen Bangladesh gelyncht als gevolg van nepnieuws

24 juli 2019 gaat de boeken in de nieuwe heetste dag ooit gemeten. Om 15.57 uur werd het in Gilze-Rijen 38,8 graden. Even later werd het in het Noord-Brabantse weerstation zelfs 39,2 graden. Zo warm was het in ons land nooit.

Taart en slingers

Een historische dag, noemt Jaco van Wezel van Weeronline deze woensdag in juli. „Een paar keer zaten we dichtbij het vorige record, maar nu is het na 75 jaar toch echt verbroken”, glimlacht hij. Het record werd in de weerkamer gevierd met taart en slingers. „Die taart hadden we eigenlijk al, want de directeur is vandaag jarig. Maar het kwam wel heel mooi samen.”