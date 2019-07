Jeugdteam boos op bond: wel kwalificatie, geen EK

De spelers van het Nederlandse jeugd American Footballteam zijn woest op de bond. Ondanks kwalificatie mogen ze niet afreizen naar het EK.

Geldgebrek zou de reden zijn dat de American Football Bond Nederland (AFBN) dat het team niet doorgaat. De bond stelt dat de spelers niet aan de gestelde voorwaarden hebben gedaan, zoals een deel van het geld zelf neertellen. „Wij hebben hele duidelijke deadlines gesteld wanneer dat geld op onze rekening moest staan, om vervolgens hotel en bus te kunnen boeken. Helaas zijn deze afspraken meerdere keren niet nagekomen. Wij hebben nooit beloofd dat ze zouden gaan”, zo zegt een woordvoerder tegenover De Telegraaf.

Prachtig feestje

De spelers zijn zeer teleurgesteld. „Het voelde voor ons als een mooie kans om Nederland op de kaart te zetten in het American Football. We hadden zo’n prachtig feestje in de kleedkamer na afloop!”, zegt aanvoerder Jason Denneboom. Even later kwam het bericht binnen dat ze het EK met als eerst de kwartfinale tegen Oostenrijk op hun buik kunnen schrijven. „Iedereen was gewoon in shock. We hebben zo hard gewerkt voor niks.”

Coach Wouter van den Boogaard diende uit frustratie zijn ontslag in bij de AFBN. „De bond heeft mijn jongens gewoon in de steek gelaten en hun droom afgepakt. We hebben sportief gezien het onmogelijke gedaan door ons voor het eerst in ons 21-jarig bestaan te plaatsen voor dit toernooi, want alle andere spelende Europese landen zijn groter in de sport. Voor iedere jongen was dit zo’n mooie kans om zich internationaal te laten zien.”

12.500 euro

„In maart hoorden we dat dit toch niet gelukt was, waardoor we zelf weinig meer konden”, vertelt Van den Boogaard. „We hebben zelf alsnog met crowdfunding zo’n 30.000 euro opgehaald. De bond had ons verteld dat er verder een budget van 12.500 euro beschikbaar was. Dan zouden we zelf nog 7000 euro moeten ophalen en we waren al in vergevorderde gesprekken met kleinere sponsoren. Maar begin juli hoorden we plotseling dat die 12.500 euro toch niet beschikbaar was, waardoor we binnen drie weken plotseling een gat van 20.000 moesten dichten. Ja, dan houdt het op. Verschrikkelijk.”

De AFBN stelt dat het anders zit rondom de 12.500 euro. „In de aanloop is er van dat bedrag al wat opgegaan aan andere zaken, zoals trainingskampen. Het zou de Junior Lions sieren als zij zelf ook de hand in eigen boezem zouden steken. Dan heb ik het uiteraard niet over het spel, want we zijn ontzettend trots dat ons jeugdteam het heeft gepresteerd om zich te kwalificeren.”