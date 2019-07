Iran neemt twee Britse tankers in beslag

Iran heeft vrijdag twee Britse tankers in de Perzische Golf in beslag genomen. De regering in Londen noemt de inbeslagneming van de tankers onacceptabel.

Onverwachts andere koers

De Iraanse Revolutionaire Garde bevestigde vrijdag de onder Britse vlag varende Stena Impero in beslag te hebben genomen. De tanker is eigendom van de Zweedse rederij Stena Bulk en zou zich volgens de Iraanse Revolutionaire Garde niet aan internationale afspraken hebben gehouden. Het is niet duidelijk om welke afspraken het hier gaat. Het schip wordt afgevoerd naar een marinehaven op het eiland Qeshm.

Nog geen uur nadat de Stena Impero in beslag was genomen, veranderde de Mesdar onverwachts van koers. Deze tanker vaart onder Liberiaanse vlag, maar is eigendom van een Britse rederij. Ondanks dat de Iraanse Revolutionaire Garde niet heeft bevestigd het schip in beslag te hebben genomen, gaat de Britse regering daar wel vanuit. Het is niet duidelijk waar het schip zich nu bevindt. Het schip heeft geen Britse bemanningsleden.

Spanningen op zee

De spanning in de Perzische Golf neemt door de inbeslagnemingen verder toe. Onlangs hebben autoriteiten in Gibraltar besloten de Iraanse supertanker Grace 1 voorlopig aan de kettingen te houden. De Britse marine onderschepte dat schip omdat het in strijd met de EU-regels olie zou vervoeren naar Syrië. Iran sprak over 'piraterij'. Vorige week voorkwam het fregat HMS Montrose de kaping van de tanker British Heritage door Iraanse militaire vaartuigen.