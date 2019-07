Hitterecord, taart en slingers in de weerkamer

24 juli 2019 gaat de boeken in de nieuwe heetste dag ooit gemeten. Om 15.57 uur werd het in Gilze-Rijen 38,8 graden. Even later werd het in het Noord-Brabantse weerstation zelfs 39,2 graden. Zo warm was het in ons land nooit.

Taart en slingers

Een historische dag, noemt Jaco van Wezel van Weeronline deze woensdag in juli. „Een paar keer zaten we dichtbij het vorige record, maar nu is het na 75 jaar toch echt verbroken”, glimlacht hij. Het record werd in de weerkamer gevierd met taart en slingers. „Die taart hadden we eigenlijk al, want de directeur is vandaag jarig. Maar het kwam wel heel mooi samen.”

De temperatuur stijgt inmiddels verder: Eindhoven gaat nu aan kop met 39,2 graden. Gedeeld op de tweede plaats staan Gilze-Rijen (Noord-Brabant) en Ell (Limburg) met 0,1 graden minder. „Die drie weerstations vechten nu om de eer.”

40 graden

Hoewel het warmterecord in eerste instantie pas donderdag werd verwacht, waren er woensdag ook al kansen, zegt Van Wezel. „Maar morgen wordt het nog warmer. Het weermodel geeft 40 graden aan. Dat is niet onrealistisch, want de lucht wordt warmer. Er kan bewolking aankomen vanuit Frankrijk, maar dat ziet er nog er nog niet naar uit. Of het echt 40 wordt of net 39,9 wordt nog spannend.”

Dat het nu zo warm is in ons land, komt doordat er hele warme lucht uit Zuid-Europa vanuit Afrika onze kant op komt. „Daarnaast is het vrij helder, waardoor het heel snel opwarmt. Neem de Bilt: vanochtend was het 17 graden, nu is het er 35 graden.”

Boeiende tijd

Er is natuurlijk ook een keerzijde, voegt hij eraan toe. „Deze warmte is zorgelijk, maar voor ons meteorologen ook een hele boeiende tijd.”

Of we weer 75 jaar moeten wachten op het volgende record? Waarschijnlijk niet, er is grote kans dat het warmterecord wordt van slechts 1 dag.