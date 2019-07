Hierom is 'lekker niks doen' helemaal geoorloofd

Heb je niet zoveel te doen? Dat komt mooi uit. Hygge (het Deense woord voor gezellig samenzijn), lagom en karezza hebben een opvolger. De nieuwste trend uit lifestyleland komt uit Nederland en heet eenvoudigweg „niksen".

Niksen vs. mindfulness

Niksen is dé ideale remedie voor een jachtig en stresserend leven, zegt de Nederlandse psycholoog Jan P. De Jonghe in een interview met Metro.co.uk. „In Nederland waarderen mensen nog hun vrije tijd. Je zou ‘niksen’ kunnen vergelijken met mindfulness.”

Toch is er volgens De Jonghe een belangrijk verschil tussen niksen en mindfulness. „Bij mindfulness is het de bedoeling dat je je concentreert op één taak, of dat nu mindful eten of mediteren is. Als je nikst, laat je alle gedachten vliegen en denk je letterlijk aan niets.”

Om te niksen moet je even alles laten liggen, legt De Jonghe uit. „Leg je smartphone weg, zet je computer uit en vergeet even alle karweitjes die je nog moet doen.”

Voordelen van niksen

In deze drukke wereld met deadlines en burn-outs heeft niksen zeker een groot voordeel, verklaart de psycholoog. „Niksen dwingt je om kalm te zijn, van de rust te genieten en na te denken over het bestaan. We moeten onze hersenen soms rust gunnen, niet alleen tijdens het slapen maar ook overdag.”

Britse experten suggereren dat niksen gelijkaardige voordelen zou hebben als mediteren. Niksen zou stressverlagend werken en de effecten van een burn-out verminderen.