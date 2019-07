ESF 2020: dit hebben de kandidaatsteden te bieden

Utrecht, Den Bosch, Arnhem, Rotterdam en Maastricht zijn de strijd met elkaar aangegaan, wie mag het Eurovisiesongfestival 2020 organiseren? Dit hebben de vijf steden te bieden.

Een 18-meter hoge ‘megatent’

Het bidbook van Utrecht werd woensdag op misschien wel de meest bijzondere manier aangeboden. Een koerier kwam het boek op de fiets vanuit Utrecht brengen. Maar of de Domstad daadwerkelijk kans maakt om het Eurovisiesongfestival te organiseren is maar de vraag. Omdat de Jaarbeurs volgens de eisen van European Broadcasting Union niet hoog genoeg is, moet de show in een 18-meter hoge ‘megatent’ gaan plaatsvinden. Bovendien wil de gemeente zelf geen geld bijleggen en biedt zij geen garantie voor de drieduizend benodigde hotelkamers, schrijft het Utrechts Nieuwsblad.

Het bidbook van Utrecht werd door een fietskoerier gebracht. / NPO

‘Douze de groeten uit Brabant’

Ook Den Bosch gooide woensdag haar charmes in de strijd. Vier vrouwen gehuld in jurkjes van Brabantse modeontwerper Addy van den Krommenacker liepen het NPO-gebouw binnen met twee dienbladen vol Bossche bollen. ‘Douze de groeten uit Brabant’, is de boodschap van Den Bosch. Het draait vooral om de Brabantse gezelligheid. Er is in ieder geval meer geld beschikbaar in Brabant dan in Utrecht. Volgens het Brabants Dagblad heeft Den Bosch drie miljoen euro te bieden en draagt de provincie Noord-Brabant nog één miljoen euro bij. De show zou moeten plaatsvinden in de Brabanthallen.

Het bidbook van Den Bosch wordt overhandigd. / NPO

75 jaar vrijheid

In Arnhem lijkt het iets minder om de gezelligheid te draaien, maar vooral om maatschappelijk bewustzijn. De stad wil het Eurovisiesongfestival koppelen aan de viering van 75 jaar vrijheid. Heel de stad moet in het teken van het Songfestival komen te staan, inclusief ‘rooftop-concerten’, een ‘juniorsongfestival met alle scholen’ en een ‘zangfietspad’. Voetbalclub Vitesse is zelfs bereid om haar laatste drie thuisduels te verplaatsen zodat het miljoenenfeest in het Gelredome gehouden kan worden. Hoeveel het precies mag kosten is niet duidelijk.

Burgemeester Ahmed Marcouch geeft het bidbook van Arnhem aan NPO-voorzitter Shula Rijxman. / NPO

Voorkeur van de winnaar

Wat betreft Duncan Laurence is de keuze al gemaakt. De voorkeur van de Eurovisiesongfestivalwinnaar gaat uit naar Rotterdam. De Maasstad biedt tot nu toe het hoogste bedrag om het muziekfestijn in de Ahoy te krijgen, namelijk 15 miljoen euro. De kansen worden dan ook hoog geschat. Niet alleen vanwege het geld, maar ook de vele ervaring die Rotterdam heeft met grote evenementen. Bovendien voldoet de stad aan alle voorwaarden.

De slogan van Rotterdam: 'Rotterdam Make It Happen' / NPO

Verdrag van Maastricht

‘Eurovisie Songfestival volgend jaar in Maastricht’ kopte het AD vijf dagen geleden al. Organisator European Broadcasting Union (EBU) zou er allang uit zijn: het Eurovisiesongfestival 2020 moet in het MECC in Maastricht plaatsvinden. Het klinkt misschien als een rare keuze; Maastricht ligt voor menig Nederlander op een paar uur rijden afstand. Maar het zou vooral de historie van de Limburgse stad zijn waar de EBU op is gevallen. Door het Verdrag van Maastricht staat Maastricht namelijk bekend als dé Europese stad van Nederland.

NPO-voorzitter Shula Rijxman met het bidbook van Maastricht / NPO

‘Rotterdam en Maastricht grote kanshebbers’

Volgens marketingdeskundige Marcel Beerthuizen zijn Rotterdam en Maastricht de grote kanshebbers om het Eurovisiesongfestival te mogen organiseren. „Rotterdam heeft heel veel ervaring, de stad heeft al vaker bijvoorbeeld grote sportevenementen georganiseerd. Maar het is weleens vaker in dit soort races dat juist partijen waarvan je het niet dacht er mee vandoor gaan.”

Beerthuizen legt uit dat de stad die het uiteindelijk organiseert veel verantwoordelijkheid op haar schouders neemt. „Alles moet in de puntjes georganiseerd zijn. De veiligheid moet op orde zijn. Er mag niets mis gaan.” Maar het levert een stad ook veel op: „Denk aan alle inkomsten die er binnenkomen door de mensen die er op af komen. Bovendien is er gedurende zes maanden een hoop werkgelegenheid. En het is promotie, voor de stad en voor het land.”

Toch ziet Beerthuizen het niet als een competitie tussen steden. „Als je het over dit soort evenementen hebt, moet je veel meer over de belangen van heel Nederland nadenken. Grote evenementen spelen zich niet alleen af in die specifieke stad, daar is ons land veel te klein voor. De mensen die vanuit het buitenland naar het Eurovisiesongfestival komen, gaan veel meer van Nederland zien dan alleen de stad waar het georganiseerd wordt.”

In augustus wordt bekend gemaakt waar het Eurovisiesongfestival 2020 gehouden wordt.