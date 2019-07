De pil komt niet terug in het basispakket

Donderdagavond stemt de Tweede Kamer over een voorstel van PvdA-Kamerlid Ploumen om de anticonceptie-pil terug te brengen in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Het is echter nu al duidelijk dat daar geen meerderheid voor is en dat het voorstel zo goed als zeker niet zal worden aangenomen.

Zelf voor de kosten opdraaien

Volgens Ploumen is de terugkeer van de pil in het basispakket nodig omdat vrouwen geen Financieële drempel mogen ervaren als ze zich willen beschermen tegen een ongewenste zwangerschap. Zij wordt gesteund door gynaecologen en abortusartsen.

De NOS meldt dat het kabinet en de regeringspartijen van mening zijn dat vrouwen boven de 21 jaar oud hier zelf voor moeten opdraaien. De kosten voor vrouwen onder de 18 jaar worden wel vergoed, tussen de 18 en 21 valt het onder het eigen risico.

Totale kosten voor een anticonceptie-pil worden geschat op minder dan 50 euro per jaar. Een bedrag dat volgens de coalitiepartijen zelf te dragen is. Meer dan vijf miljoen vrouwen zouden het middel gebruiken. Indien het zou worden opgenomen in het basispakket dan zou dat neerkomen op een behoorlijke kostenpost voor de overheid.

Ongelijkheid

Opgemerkt moet worden dat de Kamer donderdagochtend nog ruim 42.000 handtekeningen kreeg aangeboden van mensen die pleiten voor de pil in het basispakket. De petitie is een initiatief van Bureau Clara Wichmann, een bureau dat zich inzet voor de rechten van vrouwen.

Het idee achter de petitie is dat het huidige beleid leidt tot ongelijkheid. Het zou oneerlijk zijn dat anticonceptie altijd voor rekening van de vrouw komt. „Zij betalen de rekening, terwijl ook mannen ervan profiteren.”

In 2011 werd de pil door toenmalig minister Klink voor Volksgezondheid uit het basispakket gehaald. De reden die toen werd gegeven was bezuiniging. Er werd 32 miljoen euro per jaar mee bespaard.