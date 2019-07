De Britten zijn er, op zijn zachtst gezegd, niet blij mee dat Iran hun tanker Stena Impero in beslag heeft genomen. Om actie te ondernemen tegen Iran stapt de Britse regering naar de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Volgens de Britten is de tanker namelijk in Iran tegengehouden en in beslag genomen toen het in Omaanse wateren voer. Het zou volgens hen dan ook gaan om een ‘illegale interventie’ van Iran.

„Het schip heeft recht van doorvoer in een internationale zeestraat zoals dat in het internationale recht staat. Dat vereist dat de doorreis niet wordt belemmerd en daarom vormt de Iraanse actie een illegale inmenging," schreven de Britten aan de Veiligheidsraad.

Britten willen sancties invoeren tegen Iran. Foto: ANP.

De Britse minister van Defensie, Penny Mordaunt, verklaarde 20 juli al dat het om een "vijandige daad" ging. Groot-Brittannië zou ervoor willen zorgen dat de VN opnieuw internationale economische sancties tegen Iran in gaat voeren.

Eigen sancties

Naast dat het Verenigd Koninkrijk steun zoekt bij de VN, zou het land zelf ook sancties in willen voeren tegen Iran. Dat schrijft de Britse krant Daily Telegraph.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt, zou 21 juli diplomatieke en economische maatregelen presenteren. Daarbij wordt volgens de krant onder meer gedacht aan het bevriezen van Iraanse tegoeden in Groot-Brittannië.

Ongeluk

Eerder werd nog bericht dat de tanker onder Britse vlag in internationale wateren voer toen het in beslag werd genomen. Het schip was volgens Teheran vrijdag (19 juli) betrokken bij een ongeluk met een vissersboot en negeerde hulpverzoeken.

Naast Nederland veroordelen ook andere Westerse landen zoals Duitsland en Frankrijk de actie van Iran.