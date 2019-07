André Rieu speelt 100e concert op het Vrijthof

André Rieu is waarschijnlijk Nederlands meest bekende violist en onder een breed publiek ook onwijs geliefd. Steeds geliefder, zo blijkt. Afgelopen dagen gaf hij weer zijn beroemde Vrijthofconcerten in Maastricht en vestigde een nieuw publieksrecord.

Prijs

De violist en orkestleider trad deze editie op voor 150.000 liefhebbers van klassiek uit 99 landen. Afgelopen zondag was het helemaal feest: Rieu speelde zijn 100e concert en op deze avond kwam ook de miljoenste bezoeker het oor ten luister leggen in de Limburgse stad.

Als kers op de taart, liet Maastricht zondag ook nog zien hoe trots de stad is op Rieu. Uit handen van burgemeester Annemarie Penn-Te Strake ontving hij een bronzen plaquette 'voor zijn voortreffelijke prestaties voor de stad'.

Maastricht op de kaart

Rieu is in elk geval ontzettend blij met zijn concertreeks. „Het is geweldig om elk jaar weer zoveel mensen van over de hele wereld blij te maken met onze muziek. Ik ben er ook erg trots op, dat ons prachtige Maastricht door deze concerten internationaal op de kaart wordt gezet.”

Mocht je de concerten hebben gemist of niet in de gelegenheid zijn om naar Maastricht af te reizen, dan kun je dit jaar ook in de bioscoop terecht. In meerdere bioscopen in Nederland wordt het concert uitgezonden. De film wordt gepresenteerd door Rieu's naamgenoot André van Duin.