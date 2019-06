Zo beleefde Nederland de eerste tropische dag

Met een temperatuur van plaatselijk 31,5 graden werd de zomer zondag ingeluid. Nederland stapte massaal in de auto om de warmste 2 juni ooit gemeten door te brengen aan zee of op het water.

Zaterdag werd in De Bilt de eerste zomerse dag al gemeten. Toen steeg het kwik naar de 25 graden. Dit jaar kwam de eerste officiële zomerse dag wel wat later dan normaal want gemiddeld wordt die al op 18 mei gemeten. Maar het wachten op zomers weer werd zondag beloond met plaatselijk 31,5 graden in het Noord-Brabantse Gilze-Rijen. Daarmee was de eerste tropische dag van het jaar rond 12.30 uur een feit.

Precies aan het begin van de meteorologische zomer gaf de zon vol gas. Weerbureaus waarschuwden voor de heftige zonkracht. Die steeg tot een UV-index van 7, wat inhoudt dat een onbeschermde huid al binnen 15 minuten kan verbranden. Vooral aan zee was het risico op verbranding groot doordat er een licht briesje stond, waardoor mensen het branden van de zon minder goed voelen.

Extra treinen

Maar dat weerhield Nederland er niet van om massaal te genieten van de tropische temperaturen. Richting Castricum, Zandvoort en Hoek van Holland liepen de wegen al snel vol. En ook in Zeeland was het druk op de weg. De NS anticipeerde snel op de drukte en zetten tussen 10.00 en 19.00 uur extra treinen in van en naar Zandvoort. Er reden vier treinen per uur in plaats van twee. De NS wil in het strandseizoen van 2020 zes treinen per uur richting de badplaats inzetten.

Het warme weer zorgde voor drukte op de wegen. Foto: ANP

Geen sloep meer te krijgen

Ook bootverhuurders deden dit weekend goede zaken. „Al onze boten waren vorige week maandag al gereserveerd voor dit weekend. We zitten echt helemaal vol”, vertelt Bart Bikker van bootverhuur De Otter in Loosdrecht. Op de Loosdrechtse Plassen was er dit weekend geen sloep meer te huur. „Ik moet vandaag wel veel mensen teleurstellen want hier in het dorp is er echt nergens meer een huurboot te krijgen.”

Het warme weer zorgde ook voor overlast. Zo werden er sportevenementen afgelast en waren festivals gedwongen om maatregelen te treffen vanwege de tropische temperaturen. De Driedorpenloop in Noord-Holland besloot zondag het onderdeel halve marathon niet door te laten gaan. De Asserstadsloop schrapte de tien kilometer.

Extra waterposten

Organisatoren van andere sportevenementen adviseerden sporters via hun websites en kondigden extra waterposten aan langs hardlooproutes. „De atleten worden in briefings over de maatregelen geïnformeerd. Dit geldt ook voor de vrijwilligers die actief zijn”, stond er op de site van het EK Triatlon in Weert. Naast extra waterposten zorgde de organisatie ook voor een speciale ‘insmeerbar’ in het centrum van de stad vanwege de hoge zonkracht.

Vanaf maandag gaan de temperaturen weer zakken en wordt het een stuk wisselvalliger. Zo’n warme dag als zondag hoeven we dan voorlopig ook niet meer te verwachten, meldt Weeronline. „Met Pinksteren verwachten we normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Het wordt met 17 tot 20 graden dat weekend ruim 10 graden kouder dan zondag en er kunnen buien ontstaan.”