Verdachte neerschieten Karel Pronk opgepakt

De politie heeft dinsdag in Spanje Errol J. aangehouden, de 52-jarige man die wordt verdacht van het neerschieten van de 60-jarige Karel Pronk. Dat maakte de politie woensdag bekend. Het misdrijf werd op 7 augustus vorig jaar op klaarlichte dag gepleegd nabij een koffietent aan het Kalverbos in Delft.

Lid van de Hells Angels

Errol J. stond op de nationale opsporingslijst van de Nederlandse politie. J., volgens de politie lid van de Hells Angels, werd voor het laatst op 7 augustus in Delft gezien. De politie had al vermoedens dat hij zich in het buitenland ophield, "in de omgeving van andere Hells Angel-members".

De aanhouding gebeurde tijdens een routinecontrole in Spanje, aldus de politie. De politie meldt verder dat het overleveringsverzoek aan Spanje in gang wordt gezet. De familie van het slachtoffer is in kennis gesteld.

Onderwereldfiguur

Pronk stond bekend als onderwereldfiguur. Hij werd in 2009 veroordeeld wegens het leiden van een criminele organisatie, wietteelt en het bezit van wapens. Hij kreeg zes jaar cel. In 1991 was hij al eens veroordeeld tot twintig jaar cel voor het uitlokken van de moord op een tuinder in Rijswijk. Hij ontsnapte twee keer met geweld uit de gevangenis.

Het neerschieten van Pronk en een reeks andere schietincidenten in de binnenstad van Delft leidden vorig jaar tot grote onrust bij de bevolking. Dat leidde tot informatiebijeenkomsten voor buurtbewoners en een verscherpt toezicht door de politie in het centrum van de stad.