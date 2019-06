Vaderdag afschaffen? 'Het is maar één dag!'

Ze geven, zwoegen en zorgen het hele jaar door. Eén dag zetten we ze in het zonnetje: onze vaders. En toch willen vier op de tien Nederlanders deze dag afschaffen. Dat blijkt uit onderzoek dat gedaan werd onder meer dan duizend Nederlanders, uitgevoerd door onderzoeksbureau Panelwizard.

Ruim 40 procent van de Nederlanders vindt dat Vaderdag mag worden opgedoekt. 18 procent zegt zelfs uit principe nooit een cadeau te kopen voor deze speciale dag voor vaders. „Dagen als Vaderdag en Valentijnsdag worden in ons nuchtere land vaak als commercieel gezien”, zegt Edwin Muller, marketing- en productmanager bij tondeuse-merk Wahl dat dit onderzoek initieerde. „Toch weet ik dat mijn eigen vader het stiekem wel leuk vindt om in het zonnetje gezet te worden. Zeker toen ik nog jong was, toen was hij al blij met een gekleide asbak, terwijl hij niet eens rookt.”

Belangrijk

Voor wie Vaderdag nog wel echt een belangrijke dag is, is de 23-jarige Joy Zielhorst uit Gouda. Acht jaar geleden verloor zij haar moeder. „Ik wil hem toch wel laten weten dat hij nu mijn papa én mijn mama is”, zegt ze daarover. „Vaderdag begint sowieso met een ontbijtje op bed en daarna doen we meestal wat leuks samen. Ik heb hem bijvoorbeeld al eens meegenomen naar Sail in Amsterdam .”

Ze vindt het belangrijk om haar vader die dag even extra in het zonnetje te zetten. „Het is maar één keer per jaar. Natuurlijk waardeer je je vader elke dag, maar op deze dag krijg je eigenlijk echt even de kans om stil te staan bij het feit dat je ouders veel voor je doen en er altijd voor je zijn.” Ook voor jonge kinderen zou ze het jammer vinden als Vaderdag wordt afgeschaft. „Ik vond het vroeger op school echt leuk om iets te maken!”, vertelt ze lachend. „Het is toch jammer als basisschoolkinderen dat nu niet meer doen, want dat was echt een feestje.”

Vaderdag vs. Moederdag

Een opvallend detail uit het onderzoek is ook dat veel mannen Moederdag belangrijker vinden dan Vaderdag. Zij vinden dat ook veel belangrijker dan de vrouwen zelf. 31,9 procent van de mannen zegt dat Moederdag belangrijker is dan Vaderdag, 8,9 procent van de vrouwen vindt dat. Gemiddeld is 20 procent van de Nederlanders het hiermee eens.

Bron: Wahl Home Products

Muller: „Het was voor ons echt verrassend dat zoveel meer mannen meer waarde hechten aan Moederdag dan vrouwen, terwijl veel vrouwelijke respondenten zelf ook moeder zijn. Of dit ligt aan vrouwelijke bescheidenheid of dit betekent dat veel mannen moederskindjes zijn, is moeilijk te zeggen.” Ook regionaal zijn er verschillen: in het oosten vindt 25 procent Moederdag belangrijker, in het westen vindt ‘slechts’ 18 procent dit.

Belangrijkste opvoeders

Het lijkt erop dat in Nederland een sterke ‘moederschapsideologie’ heerst. In kinderboeken zijn moeders bijna altijd de belangrijkste opvoeders, blijkt uit onderzoek waarbij een groot aantal kinderboeken onder de loep is genomen. Reclames, tv-series en boeken versterken het idee dat vrouwen geschikter zijn voor de opvoeding omdat ze empathischer en communicatiever zouden zijn. Onterecht, want uit verdere onderzoeken blijkt dat mannen en vrouwen weinig verschillen als het aankomt op de kwaliteiten die nodig zijn om een liefdevolle, zorgzame ouder te zijn. Ze zijn over het algemeen even empathisch, zorgzaam en behulpzaam.

Joy Zielhorst is het hiermee eens. „Je ziet het vooral aan de reclames overal. Met Moederdag beginnen ze ongeveer driekwart jaar van tevoren en met Vaderdag denk zelfs ik soms ‘oh het is al bijna Vaderdag!’”.

Afschaffen

Wie de mensen zijn die Vaderdag willen afschaffen? Mannen. Meer dan 49 procent zegt dat het van hem niet hoeft. Van de vrouwen zegt een kleine 34 procent dat Vaderdag de prullenbak in kan. Zelfs als er jonge kinderen in het spel zijn. Muller: „Je zou denken dat meer mensen met jonge kinderen deze dag toch graag in stand zouden houden, al was het maar voor de kroost. Maar zelfs voor bijna een derde van hen hoeft het niet zo.”

De traditie lijkt langzaamaan af te brokkelen, want ook ouderen hebben weinig trek in deze dag: maar liefst 47 procent van de zestigplussers willen deze dag afschaffen, tegenover 28,5 procent van de mensen onder de dertig. Zielhorst schaft de dag in ieder geval nooit af. „Mijn vader is heel belangrijk voor me. Hij is mijn laatste ouder, soms ben ik bang om hem kwijt te raken. Hij is mijn beste vriend en ik houd heel veel van hem, op Vaderdag krijg ik de ideale kans om hem dat te laten voelen.”

Cadeautips

Behoor jij tot de meerderheid die vaders zondag wel in het zonnetje wil zetten, maar heb je geen zin om weer met sokken of een stropdas aan te komen? Haal dan inspiratie uit deze tips!

Voor de vader die van gadgets houdt, is een ‘noise cancelling’ koptelefoon helemaal in. Je vader kan hem op z’n hoofd zetten en hoort dan niets meer van de omgeving, alleen zijn lievelingsmuziek. Ook handig voor de vader die veel reist, noise cancelling werkt namelijk perfect tegen de herrie van het vliegtuig.

Voor de verzorgde vader is after-shave altijd een goed idee. Die van Van Gils zijn onverminderd populair. Ook een goede gezichtsgel die licht en fris aanvoelt kunnen vaders waarderen. De praktische vader kan je blij maken met een ‘next level’ pasjeshouder. Handig voor alle pasjes, in een steeds modieuzer jasje en tegenwoordig al met ingebouwde tracker voor de papa die stiekem echt wel slordig is. Natuurlijk is een (digitaal) boek dat je vader al een tijdje op zijn verlanglijstje heeft staan ook altijd goed, net zoals een stevige borrelplank die je natuurlijk samen opeet