Rick is de eerste minister van Gehandicaptenzaken

Heugelijk nieuws! Rick Brink (33) is de nieuwe officieuze minister van Gehandicaptenzaken. Brink mag deze titel dragen na de finale-uitzending maandagavond bij KRO-NCRV. Na de uitslag kreeg Brink ook meteen een tas van Hugo de Jonge aangereikt, „want er is nog wel wat werk te verzetten."

De 33-jarige Brink komt een jaar lang betaald in dienst bij de omroep KRO-NCRV en krijgt een team ter ondersteuning. De omroep gaat het thema dit jaar ook in diverse programma’s op radio en televisie integreren. Brink komt uit Hardenberg (Overijssel) en is daar gemeenteraadslid.

Nog geen officiële functie

Het is (nog) geen officiële functie is in Den Haag, maar wel bij de KRO-NCRV. „Ze krijgen een contract van een jaar bij ons”, vertelt een woordvoerder maandag eerder aan Metro. „In dat jaar krijgen ze alles wat ze nodig hebben om hun speerpunten uit te dragen.”

Het programma is onderdeel van een campagne van presentatrice Lucille Werner, die meer aandacht wil voor de bijna 2 miljoen gehandicapten in Nederland. Als het aan de omroep ligt, komt de winnaar dan ook daadwerkelijk aan het hoofd te staan van een nieuw op te richten ministerie dat in Den Haag de belangen behartigt van Nederlanders met een beperking.

„Er zijn bijna twee miljoen Nederlanders met een handicap. Die zijn haast onzichtbaar, ook in politiek Den Haag'', zei initiatiefnemer en presentatrice Lucille Werner. „Het beleid gaat nu over veel verschillende ministeries, die allemaal een klein stukje hebben.'' In sommige andere landen zit volgens haar al echt zo'n minister in de regering. Werner strijdt al jaren voor meer acceptatie en zichtbaarheid van gehandicapten.