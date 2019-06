Poetin spreekt met May en Trump op G20

Er wordt hard gewerkt aan een topontmoeting vrijdag tussen Donald Trump en Vladimir Poetin in de marge van de economische topconferentie van de G20 in Japan. Een medewerker van het Kremlin zei dat de twee elkaar ongeveer een uur lang spreken over onder meer kwesties zoals Syrië, Iran en Venezuela. De top is vrijdag en zaterdag in Osaka.

Geen gezamenlijke verklaring

Eerder liet het Kremlin weten dat er geen officiële gezamenlijke verklaring na het gesprek tussen de Russische en Amerikaans president komt. Trump zei afgelopen week al dat hij van plan was met Poetin te spreken in Osaka. Poetin had volgens persbureau Interfax laten weten dat hij met Trump wil praten over de betrekkingen tussen de twee landen, stabiliteit in de wereld en regionale conflicten.

Volgens de Russische krant Kommersant is dit niet noodzakelijkerwijs goed nieuws, omdat de betrekkingen tussen Rusland en de VS telkens verslechterden na een topontmoeting tussen beide leiders. Poetin en Trump spraken elkaar in 2017 bij twee economische topconferenties, de Aziatische APEC-top en bij de G20 van dat jaar. Afgelopen jaar spraken ze ook met elkaar op de G20 in Helsinki, waar ze ook een lang gesprek onder vier ogen hadden.

May meeten

Ook de Britse premier Theresa May en Poetin zouden dit weekend met elkaar om de tafel gaan. Dat is opmerkelijk, omdat May onlangs haar functie opzegde en spoedig vervangen zal worden door - naar alle waarschijnlijkheid - Boris Johnson.

Toch is het een cruciale ontmoeting. De relatie tussen Londen en Moskou is zelden zo slecht geweest. Dat komt vooral door de moordaanslag op een voormalige Russische dubbelspion in het Engelse Salisbury, Sergej Skripal. Daarbij werd met een zenuwgas uit de tijd van de Sovjet-Unie gebruikt. Skripal en zijn dochter overleefden uiteindelijk de aanslag. Londen beschuldigt het Kremlin achter de aanslag te zitten. Rusland weerspreekt dat.

De aanslag met het gas kostte een bewoner van de streek het leven. Het leverde Salisbury en de Britse autoriteiten een forse schadepost op, onder meer door de langdurige behandeling van de slachtoffers en het schoonmaken van de omgeving.

Overlegorgaan

De G20 is een internationaal financieel overlegorgaan dat 20 jaar jaar geleden in het leven is geroepen. Er zijn negentien landen lid van, plus de EU. De G20 vertegenwoordigt ongeveer 80 procent van de wereldhandel. Nederland is geen lid, maar wordt steeds vaker uitgenodigd om als gast aan te schuiven, zoals ook dit jaar. Koningin Máxima en premier Rutte zijn dan ook in Osaka.