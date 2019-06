Opbrengst Elfstedenzwemtocht al 6,1 miljoen

De 12-jarige Rotterdamse scholiere Hania die was vermist, is weer terecht. Dat heeft de Rotterdamse politie vrijdag bekendgemaakt op Twitter. De politie meldt dat er een verdachte is aangehouden in de zaak. Het gaat om de man die werd gezocht in verband met de vermissingszaak, een 49-jarige Amerikaan.

De twee zijn gevonden in een hotel in het centrum van Rotterdam. De familie van Hania is als eerste op de hoogte gebracht.