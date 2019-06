Ook Rutte geeft Van der Weijden steuntje in de rug

Een zeehond die zondagmiddag strandde bij een sluis bij het Noord-Hollandse De Kwakel is weer op zoek gegaan naar de zee. Enkele uren later werd het dier gezien in de Amstel. Inmiddels is een team onderweg om de gezondheid van de zeehond in te schatten en hem eventueel dichter naar de zee te vervoeren.

Foto's op Facebook

De politie Aalsmeer/Uithoorn plaatste zondagmiddag op Facebook foto's van een zeehond bij een sluis in De Kwakel. De zeehond vervolgde zijn weg in de richting van Uithoorn om via de Amstel en het IJ de zee weer te vinden. Maar dat is een lange en vooral drukke route, en daarom is Zeehondencentrum Pieterburen in actie gekomen.