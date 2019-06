NK Office maakt zelfs Excel sexy

Op een Amerikaanse vlag in de hoek van de zaal staan zes bokalen uitgestald, plus een paar bossen bloemen. Voor de tafel? Twee grote cheques, te verzilveren voor een vliegticket naar New York. Dat staat er vandaag op het spel tijdens het NK Office. De twee leerlingen die bewijzen dat zij Word of Excel het best beheersen vliegen volgende maand naar New York, waar de finale van het WK office wordt uitgevochten.

Als slim het nieuwe sexy is, dan gaat de zaal vandaag een hete toekomst tegemoet. In het hoofdkantoor van Microsoft Nederland, vlak om de hoek bij Schiphol Airport, hebben 33 leerlingen zich verzameld om te laten zien hoe goed zij met Word en Excel overweg kunnen. Op het eerste gezicht misschien niet de meest sexy skills, maar met deze vaardigheden kunnen de youngsters wel een retourtje Big Apple scoren.

De te winnen bokalen. De twee deelnemers die het hoogst scoren krijgen er ook een ticket naar New York bij. Foto: Menno Ringnalda

Wat is het idee

Al vijf jaar organiseren de bedrijven Slim in de Klas en Surfmarket inmiddels het Nederlands kampioenschap Office, wedstrijden in Microsofts veelgebruikte programma’s Word en Excel. Niet alleen om te bepalen wie naar de finale in de VS gaat, maar ook om leerlingen te stimuleren de programma’s beter te beheersen. Het zijn vaardigheden waar je later veel aan hebt. Deelnemers moeten een examen maken, daar hebben zij vijftig minuten de tijd voor. De opdracht is om een Word-document of Excel-spreadsheet zo nauwkeurig mogelijk na te maken. Je begint met duizend punten, maak je een fout dan krijg je punten aftrek.

Vroeger moest je zelf nog vaak uitvinden hoe deze programma’s werken, maar tegenwoordig is het bij veel scholen vaste prik op het curriculum. Vrijwel iedere vmbo-school heeft de programma’s als leerstof op het programma staan en op het voortgezet onderwijs zijn het doorgaans keuzevakken.

Aan het einde van de rit volgt een examen, maak je die goed dan krijg je een certificaat. Vanaf dat moment mag je jezelf Microsoft Office Specialist (MOS) noemen, dat staat dan weer goed op je CV. Vandaag wordt ook zo’n examen gemaakt door de deelnemers. Zijn er twee gelijke scores, dan telt ook de snelste tijd.

NK Office maakt zelfs Excel sexy. Foto: Menno Ringnalda

Hotdogs en donuts

Na een korte introductie vertrekken de deelnemers naar een aparte examenruimte. Tijdens de voorselectie toonden deze leerlingen zich al het meest bekwaam van hun school. Iedere instelling waar de MOS-examens worden afgenomen mag een afgevaardigde sturen. Na verloop van tijd druppelen de eerste deelnemers naar buiten en begint het lange wachten tijdens het nakijken. Het WK Office wordt in New York gehouden, de dag heeft dan ook een Amerikaans randje. Obers in witte overhemden lopen rond met hotdogs en donuts, die vinden gretig aftrek tijdens het wachten.

Dan volgt het verlossende woord. Er zijn winnaars in twee categorieën: 13 tot 18 en 18 tot en met 22 jaar. Naast een trotse vader staat Robin van den Berg (15) te glunderen, hij maakte met 970 punten het examen Excel veruit het best. Daarvoor is hij nota bene een dag eerder teruggekomen van een schoolreis om mee te doen aan de wedstrijd. Zijn vader moest hem halen in Londen aangezien Robin nog niet alleen mag reizen. In de oudere categorie won Femke Wagemakers (21), die troefde met 940 punten op het Word- examen de concurrentie af.