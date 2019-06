Maarten van der Weijden passeert eindpunt vorig jaar

Maarten van der Weijden is voorbij het punt waar hij vorig jaar moest opgeven in de jachthaven van Birdaard. In 2018 moest de zwemmer na 163 kilometer met zijn Elfstedentocht stoppen omdat zijn tank helemaal leeg was. Dat punt is hij iets na 7.30 uur gepasseerd.

Leef

De zwemmer is kort gestopt bij zijn eigen standbeeld in Birdaard. Hij heeft er een speciale stempel gekregen van zijn vrouw Daisy en zijn kinderen. Daarnaast werd het nummer Leef van André Hazer jr. gespeeld, omdat Van der Weijden dat altijd met zijn dochters zingt. Tegelijkertijd is een speciale wensballon opgelaten.

In Birdaard is hij ondanks het vroege tijdstip toch door veel mensen aangemoedigd. Zo stond een man uit Eelde al drie dagen met zijn camper in het Friese dorp te wachten. „Dit is the place to be", zei hij. Volgens hem waren er meer mensen die al een aantal dagen in Birdaard aan het wachten waren.

De Elfstedenroute. Foto: ANP.

10.00 uur in Dokkum

Hij heeft een goede nacht gehad en zo'n drie uur geslapen. Naar verwachting zal Maarten van der Weijden om 10.00 uur aankomen in Dokkum. Wanneer hij daar aankomt, is het nog 24 kilometer naar de finish. De planning is dat hij om 19.30 uur in Leeuwarden aankomt.