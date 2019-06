Maarten is begonnen aan monstertocht van 200 km

Maarten is in een zonovergoten Leeuwarden begonnen aan de monstertocht van 200 kilometer langs de Friese elf steden. Vrijdagavond sprong hij rond de klok van half zes in het Friese water.

Precies 10 maanden later doet Maarten van der Weijden zijn poging opnieuw. Iets wat nog nooit iemand eerder heeft gedaan: de elfstedentocht zwémmen.

Nou ja, behalve Maarten dan, maar verder dan Burdaard kwam hij vorig jaar augustus niet. Na 55 uur zwemmen, goed voor 163 kilometer, was zijn tank helemaal leeg. Nu gaat hij het anders aanpakken: Van der Weijden is van plan vannacht om 3 uur twee uurtjes te slapen, en ook zaterdag- en zondagnacht tussen 12 en 3. Ter vergelijking: vorig jaar sliep hij 44 minuten op 55 uur. Het plan is dat Van der Weijden dan maandagavond na 200 kilometer rond half 8 aankomt in Leeuwarden.

Meezwemmers

De tachtig meezwemmers stonden al voordat Maarten het water insprong klaar om te gaan! In elke stad zwemmen speciaal geselecteerde zwemmers twee kilometer mee. Dat was vorig jaar ook al het plan, maar toen was de kwaliteit van het water te laag. Er was een poepbacterie aangetroffen, nu is daar geen sprake van. Even voordat Van der Weijden dan echt aan zijn tocht zou beginnen, vormden de meezwemmers een erehaag voor hem.

Verlicht de route

Ook 's nachts zwemt Van der Weijden dapper door, dus heeft de Maarten van der Weijden Foundation het idee gekregen om de bruggen waar hij langskomt, te verlichten. Elk lichtje kost vijf euro, via de website kun je dat bedrag doneren, de foundation hangt dan jouw lichtje aan de brug. Er zijn, even nadat Maarten aan zijn tocht begon, al zo'n 800 lichtjes verkocht. De route is tot IJlst verlicht.